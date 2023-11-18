Национальная команда Ямайки на своем поле сыграет против сборной Канады в первом четвертьфинальном поединке Лига наций КОНКАКАФ. Матч пройдет в ночь на 18 ноября, начало — в 03:00 по мск. Ямайка — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ямайка

Сборной Ямайки пришлось брать старт в этом турнире с группового этапа. На нем она заняла первое место, выиграв три игры из четырех при одном мировом исходе.

«Регги парни» смогли выиграть у Гондураса дома 1:0, Гранады 4:1 на выезде и у Гаити 3:2 в гостях, а также с гаитянами они на своем поле расписали мировую со счетом 2:2.

И после того ямайцы успели провести только один поединок. Несколько дней тому назад они в товарищеской встрече сыграли вничью с Гватемалой со счетом 0:0.

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Стоит отметить, что сборная Ямайки проиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах при трех мировых и шести победных результатах.

Канада

Национальная команда Канады из-за ее высокого рейтинга в регионе была освобождена от матчей групповой стадии и стразу получила билет в четвертьфинал.

Последний раз «кленовые листья» выходили на поле в прошлом месяце, проиграв тогда в товарищеском поединке сборной Японии со счетом 1:4. До этого же они играли только летом, выступив на Золотом кубке.

И там канадцы добрались до четвертьфинала, где проиграли в серии пенальти сборной США (2:2 — в основное время). Перед этой неудачей они выиграл четыре игры из семи при одном фиаско и двух ничьих.

Напомним, что прошлой зимой Канада участвовала в финальной стадии ЧМ-2022 в Катаре, но там выступила неудачно, уступив во всех трех матчах на групповой стадии.

Сборная Ямайки на своем поле не проигрывает Канаде на протяжении последних восьми встреч. В этот период островитяне добыли шесть викторий и дважды расписали мировые.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Канады предлагают — 2.31.

На викторию Ямайки дают — 3.13, ничья оценена — в 3.18.

В этом поединке рекомендуем ставить с 0 форой на хозяев, ведь на своей территории они удачно играют против канадцев и зачастую их обыгрывают.

И также прогнозируем, что поединок не оставит зрителей без забитых мячей и на двоих команды проведут хотя бы пару голов.