ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»? Варрен Заир-ЭмриНовый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри — будущая звезда ПСЖ Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
  • 12:37
    • «ПСЖ» не будет предлагать Мбаппе новый контракт
  • 12:00
    • Кассьерра пропустит матч «Зенита» против «Нефтчи»
  • 11:37
    • Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад»
  • 10:35
    • Овечкина могут ввести в Зал славы НХЛ сразу после окончания карьеры
  • 10:18
    • Защитника «Милана» Флоренци обвиняют в игре на ставках
    Все новости спорта

    У канадцев вновь будут трудности на Ямайке?

    Ямайка — Канада. Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол 18 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Ямайки Прогнозы на Сборная Канады
    Прогноз и ставки на Ямайка — Канада
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок сборной Ямайки
    Национальная команда Ямайки на своем поле сыграет против сборной Канады в первом четвертьфинальном поединке Лига наций КОНКАКАФ. Матч пройдет в ночь на 18 ноября, начало — в 03:00 по мск. Ямайка — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ямайка

    Сборной Ямайки пришлось брать старт в этом турнире с группового этапа. На нем она заняла первое место, выиграв три игры из четырех при одном мировом исходе.

    «Регги парни» смогли выиграть у Гондураса дома 1:0, Гранады 4:1 на выезде и у Гаити 3:2 в гостях, а также с гаитянами они на своем поле расписали мировую со счетом 2:2.

    И после того ямайцы успели провести только один поединок. Несколько дней тому назад они в товарищеской встрече сыграли вничью с Гватемалой со счетом 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что сборная Ямайки проиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах при трех мировых и шести победных результатах.

    Канада

    Национальная команда Канады из-за ее высокого рейтинга в регионе была освобождена от матчей групповой стадии и стразу получила билет в четвертьфинал.

    Последний раз «кленовые листья» выходили на поле в прошлом месяце, проиграв тогда в товарищеском поединке сборной Японии со счетом 1:4. До этого же они играли только летом, выступив на Золотом кубке.

  • Из преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»?
  • Бельгиец, выигравший с «кларетовыми» Чемпионшип, проваливает дебютный сезон в Премьер-лиге
  • Сегодня

    • И там канадцы добрались до четвертьфинала, где проиграли в серии пенальти сборной США (2:2 — в основное время). Перед этой неудачей они выиграл четыре игры из семи при одном фиаско и двух ничьих.

    Напомним, что прошлой зимой Канада участвовала в финальной стадии ЧМ-2022 в Катаре, но там выступила неудачно, уступив во всех трех матчах на групповой стадии.

    Сборная Ямайки на своем поле не проигрывает Канаде на протяжении последних восьми встреч. В этот период островитяне добыли шесть викторий и дважды расписали мировые.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Канады предлагают — 2.31.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию Ямайки дают — 3.13, ничья оценена — в 3.18.

    В этом поединке рекомендуем ставить с 0 форой на хозяев, ведь на своей территории они удачно играют против канадцев и зачастую их обыгрывают.

    И также прогнозируем, что поединок не оставит зрителей без забитых мячей и на двоих команды проведут хотя бы пару голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Япония — Мьянма
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Филиппины — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Южная Корея — Сингапур
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Таиланд — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Евсеев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Малайзия — Киргизия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джокович — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Греция U21 — Фарерские острова U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Мутэ — Блокс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Иран — Гонконг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ирак — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ямайка — Канада: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. У канадцев вновь будут трудности на Ямайке?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры