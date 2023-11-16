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    Черногория и Литва устроят результативный матч

    Черногория — Литва. Ставки (к. 1.89) и прогноз на квалификацию Евро-2024 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Литва
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    Стефан Йоветич
    В предпоследнем туре квалификации Евро-2024 группы G сборная Черногории примет у себя сборную Литвы. Встреча команд назначена на 16 ноября 22:45 по мск. Черногория — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 16 Ноября 2023 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 22:45 Литва Литва
  • Вильнюс
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    Черногория

    Представители Балкан все еще имеют математические шансы на выход из группы, но для этого им нужно победить в оставшихся матчах, а сербам проиграть. Сейчас хозяева имеют 8 очков и занимают третье место.

    Такой исход, конечно, маловероятен. Да и побеждают хозяева крайне редко. В этом розыгрыше они смогли разжиться только двумя победами, которые в общей сумме с двумя ничьими принеси им 8 очков.

    Коэффициенты матча Черногория — Литва

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  • 1.355.0010.50Бонус$9500
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    В последних матчах сборная Черногории сыграла 2:2 с Литвой, победила Болгарию 2:1 и проиграла Сербии 1:3.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Болгар «храбрые соколы» обыграли дома. Там же они выиграли у Ливана (3:2) в товарищеской встрече.

    Литва

    Литва гарантировано никуда не выйдет. Она имеет на два пункта меньше и даже улучшение результатов в последних турах точно не изменит ситуацию.

    Как бы там ни было, Литва хорошо показала себя в октябре, набрав 4 очка в двух турах.

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    • Прибалты на выезде одолели Болгарию со счетом 2:0. Также на своем поле они отобрали очки у лидеров группы — венгров. Матч закончился вничью 2:2.

    Пока что Литва показывает свой лучший отрезок на этом турнире, а победа над болгарами стала первой за весь розыгрыш.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на текущую форму Литвы в ее победу никто не верит. Ставки принимаются с коэффициентами 1.35 и 9.60 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.00.

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    Обеим командам уже нечего терять. В первом круге они сыграли вничью 2:2. Сейчас соперники играют не менее отвязно.

    Букмекеры верят в верховой поединок. Это не удивительно, так как последние матчи Черногории завершались результативно и Литва под конец квалификации тоже начала исправно забивать. Ожидаем тотал больше 2.5 (к. 1.89).

    Команды не уйдут с поля без голов. Обмен был в прошлом поединке, будет и в этом. Ставка — обе забьют за 2.34.

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