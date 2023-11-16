В предпоследнем туре квалификации Евро-2024 группы G сборная Черногории примет у себя сборную Литвы. Встреча команд назначена на 16 ноября 22:45 по мск. Черногория — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Черногория

Представители Балкан все еще имеют математические шансы на выход из группы, но для этого им нужно победить в оставшихся матчах, а сербам проиграть. Сейчас хозяева имеют 8 очков и занимают третье место.

Такой исход, конечно, маловероятен. Да и побеждают хозяева крайне редко. В этом розыгрыше они смогли разжиться только двумя победами, которые в общей сумме с двумя ничьими принеси им 8 очков.

Коэффициенты матча Черногория — Литва 1X2Новым игрокам 1.355.0010.50Бонус$9500

В последних матчах сборная Черногории сыграла 2:2 с Литвой, победила Болгарию 2:1 и проиграла Сербии 1:3.

Все прогнозы на Евро-2024

Болгар «храбрые соколы» обыграли дома. Там же они выиграли у Ливана (3:2) в товарищеской встрече.

Литва

Литва гарантировано никуда не выйдет. Она имеет на два пункта меньше и даже улучшение результатов в последних турах точно не изменит ситуацию.

Как бы там ни было, Литва хорошо показала себя в октябре, набрав 4 очка в двух турах.

Прибалты на выезде одолели Болгарию со счетом 2:0. Также на своем поле они отобрали очки у лидеров группы — венгров. Матч закончился вничью 2:2.

Пока что Литва показывает свой лучший отрезок на этом турнире, а победа над болгарами стала первой за весь розыгрыш.

Прогноз и ставка

Несмотря на текущую форму Литвы в ее победу никто не верит. Ставки принимаются с коэффициентами 1.35 и 9.60 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.00.

Обеим командам уже нечего терять. В первом круге они сыграли вничью 2:2. Сейчас соперники играют не менее отвязно.

Букмекеры верят в верховой поединок. Это не удивительно, так как последние матчи Черногории завершались результативно и Литва под конец квалификации тоже начала исправно забивать. Ожидаем тотал больше 2.5 (к. 1.89).

Команды не уйдут с поля без голов. Обмен был в прошлом поединке, будет и в этом. Ставка — обе забьют за 2.34.