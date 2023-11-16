Алжир сыграет на своем поле с Сомали в рамках 1-го тура первого этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:00 мск. Алжир — Сомали: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алжир

Эта команда является явным фаворитом своего секстета. Алжирцы выглядят мощнее соперников, и явно намереваются напрямую выйти на Мундиаль.

У команды приличный подбор исполнителей во всех линиях. Да и сама сборная по игре выглядит монолитно и мощно.

Свой последний поединок команда провела неплохо. Алжир в контрольном поединке расписал мировую с Египтом (1:1).

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А вот сборную Кабо-Верде алжирцы разгромили (5:1). Более того, чуть ранее команда переиграла Сенегал (1:0).

И уж наверняка хозяева постараются начать первый этап отбора ударно. Алжир в разы сильнее оппонента, что и докажет на деле.

Сомали

Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Сомалийцы видятся явным андердогом группы.

В трех своих последних матчах сборная Сомали не забила ни разу. А вот последняя виктория случилась почти 4 года назад.

Последний свой поединок команда провела довольно неплохо. Правда, встреча с Ливией завершилась сухим паритетом.

В матчах с более-менее приличными оппонентами сомалийцы выглядят не лучшим образом. Например, сьерралеонцам команда уступила по всем статьям (0:2).

Наверняка сборная Сомали будет действовать лишь от обороны. Гостям за счастье будет даже некрупное поражение.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Алжира предлагают — 1.01.

На викторию Сомали дают — 46.00, ничья оценена — в 21.00.

Алжир на голову сильнее оппонента , и наверняка будет действовать максимально активно в атаке.

Наш прогноз — Фора Алжира -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.84.