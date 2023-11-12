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    «Родина» — «Черноморец» Нв. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 ноября 2023 года

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    «Родина»
    «Родина» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 19:00 мск. «Родина» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Ноября 2023 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 19:00 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
    •

    «Родина»

    Эта команда является одним из неприятных открытий сезона. Москвичи все грозились выйти в элиту, но пока осели за экватором таблицы.

    Команда неплохо выглядит в плане реализации, отличившись 23 раза. А вот оборона не столь надежна, дав результативный сбой 18 раз.

    В минувшем туре «Родина» снова проиграла. На выезде команда с минимальным счетом уступила тульскому «Арсеналу».

    Прогнозы на ФНЛ

    А ведь до того показалось, что кризис позади! Москвичи до неудачного вояжа в Тулу добыли две подряд виктории.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Родина» две недели назад разгромила «моряков» в Кубке (3:0).

    «Черноморец» Нв

    Команде Константина Зырянова очки даются с огромной натугой. «Моряки» выиграли всего лишь трижды в 17 матчах.

    Последняя победа команды случилась еще месяц назад. Впрочем, Зырянов не из тех, кто сдается за здорово живешь!

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Черноморец» Нв по всем статьям уступил «Химкам» (1:3).

    «Моряки» слабоваты в плане реализации. Между тем, Антон Антонов проводит неплохой сезон, и явно способен быть еще более полезным.

    Наверняка «Черноморец» Нв не собирается отсиживаться в обороне. Гости уж точно постараются зацепиться за драгоценные баллы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Черноморца» Нв дают — 4.49, ничья оценена — в 3.50.

    Москвичи не так давно разгромили «моряков», и уж точно постараются повторить тот результат.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора «Родины» -1.5 за 3.08.

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    «Родина» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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