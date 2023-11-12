«Родина» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 19:00 мск. «Родина» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Эта команда является одним из неприятных открытий сезона. Москвичи все грозились выйти в элиту, но пока осели за экватором таблицы.

Команда неплохо выглядит в плане реализации, отличившись 23 раза. А вот оборона не столь надежна, дав результативный сбой 18 раз.

В минувшем туре «Родина» снова проиграла. На выезде команда с минимальным счетом уступила тульскому «Арсеналу».

Прогнозы на ФНЛ

А ведь до того показалось, что кризис позади! Москвичи до неудачного вояжа в Тулу добыли две подряд виктории.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Родина» две недели назад разгромила «моряков» в Кубке (3:0).

«Черноморец» Нв

Команде Константина Зырянова очки даются с огромной натугой. «Моряки» выиграли всего лишь трижды в 17 матчах.

Последняя победа команды случилась еще месяц назад. Впрочем, Зырянов не из тех, кто сдается за здорово живешь!

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Черноморец» Нв по всем статьям уступил «Химкам» (1:3).

«Моряки» слабоваты в плане реализации. Между тем, Антон Антонов проводит неплохой сезон, и явно способен быть еще более полезным.

Наверняка «Черноморец» Нв не собирается отсиживаться в обороне. Гости уж точно постараются зацепиться за драгоценные баллы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.77.

На викторию «Черноморца» Нв дают — 4.49, ничья оценена — в 3.50.

Москвичи не так давно разгромили «моряков» , и уж точно постараются повторить тот результат.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Фора «Родины» -1.5 за 3.08.