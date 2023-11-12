«Брайтон» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Эта команда сейчас занимает 7 строчку таблицы. «Чайкам» авторитеты нипочем, да и с атакой относительный порядок.

В 11 матчах АПЛ игроки команды настреляли 24 мяча. Правда, и пропускает «Брайтон» немало — 20 мячей.

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В предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Брайтон» расписал мировую с нестабильным «Эвертоном» (1:1).

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Зато в Лиге Европы «чайки» добыли викторию. Команда Роберто Де Дзерби уверенно расправилась с «Аяксом» (2:0).

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. «Вилланы» явно сильнее главного аутсайдера чемпионата.

«Шеффилд Юнайтед»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. Правда, на текущий момент «клинки» замыкают турнирную таблицу.

В 11 матчах АПЛ «Шеффилд Юнайтед» выиграл всего однажды. Причем проиграла команда уже 9 раз.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Шеффилд Юнайтед» как раз добыл свою первую викторию, одолев «Вулверхэмптон» (2:1).

А вот до того команда пропустила пять безответных мячей от «Арсенала». Да и вообще, оборона «клинков» откровенно удручает: 30 пропущенных мячей.

Наверняка «Шеффилд Юнайтед» постарается зацепиться за очки. Да и вообще, из пяти последних очных поединков с «Брайтоном» команда выиграла трижды при двух ничьих.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.26.

На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 12.40, ничья оценена — в 6.95.

«Чайки» явно не успеют до конца восстановиться от непростого еврокубкового вояжа в Амстердам.

Наш прогноз — Фора «Шеффилд Юнайтед» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.