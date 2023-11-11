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    «Бавария» — «Хайденхайм». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 11 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Хайденхайм»
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    Гарри Кейн
    11 ноября в матче 11-го тура чемпионата Германии сыграют «Бавария» и «Хайденхайм». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Бавария» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Ноября 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Бавария»

    Каждый сезон «Бавария» является главным претендентом на чемпионство. Но в чемпионате Германии-2023/24 команда по итогам 10 туров пока не идет на первом месте. Лидирует «Байер», от которого мюнхенцы отстают на два очка.

    15 сентября «Бавария» и «Байер» встречались в Бундеслиге, но команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 2:2. Пока эти два клуба остаются единственными, которые в чемпионате Германии-2023/24 еще не знали горечи поражений.

    Коэффициенты матча Бавария — Хайденхайм

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  • 1.0716.0029.00Бонус$9500
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    На этой неделе «Бавария» порадовала поклонников в Лиге чемпионов. Мюнхенцы на своем поле одолели «Галатасарай» (2:1). Благодаря этому успеху команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

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    «Бавария» дома очень мощно играет в атаке. Достаточно вспомнить недавние победы в Бундеслиге над «Бохумом» (7:0), «Фрайбургом» (3:0) и «Дармштадтом» (8:0). Наверняка и в этот раз мюнхенский клуб устроит разгром.

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайму» многие предрекали борьбу за выживание, но сейчас коллектив находится на 13-м месте в таблице. В 10 турах набрано 10 очков.

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    • Клуб не хватает звезд с неба, однако пока оставляет приятное впечатление. «Хайденхайм» в целом можно назвать «домашней» командой. Все три победы в чемпионате Германии-2023/24 были одержаны именно в родных стенах.

    Выезд в Мюнхен не сулит гостям ничего хорошего. Мало кто верит, что «Хайденхайм» преподнесет сюрприз. Скорее, команда больше сосредоточена на том, чтобы не проиграть «Баварии» с разгромным счетом.

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    Одна из главных задач «Хайденхайма» — сдержать атаку мюнхенского клуба. Это будет очень непросто. Гарри Кейн отлично адаптировался в «Баварии» и явно нацелен забивать в каждом матче.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» можно поставить за 1.08. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 30.00. Ничья оценена — в 15.00.

    Можно сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-3) с коэффициентом 2.06.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.00.

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    «Бавария» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Мюнхенский клуб добьется разгромной победы
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