11 ноября в матче 11-го тура чемпионата Германии сыграют «Бавария» и «Хайденхайм». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Бавария» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Каждый сезон «Бавария» является главным претендентом на чемпионство. Но в чемпионате Германии-2023/24 команда по итогам 10 туров пока не идет на первом месте. Лидирует «Байер», от которого мюнхенцы отстают на два очка.

15 сентября «Бавария» и «Байер» встречались в Бундеслиге, но команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 2:2. Пока эти два клуба остаются единственными, которые в чемпионате Германии-2023/24 еще не знали горечи поражений.

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На этой неделе «Бавария» порадовала поклонников в Лиге чемпионов. Мюнхенцы на своем поле одолели «Галатасарай» (2:1). Благодаря этому успеху команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

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«Бавария» дома очень мощно играет в атаке. Достаточно вспомнить недавние победы в Бундеслиге над «Бохумом» (7:0), «Фрайбургом» (3:0) и «Дармштадтом» (8:0). Наверняка и в этот раз мюнхенский клуб устроит разгром.

«Хайденхайм»

«Хайденхайму» многие предрекали борьбу за выживание, но сейчас коллектив находится на 13-м месте в таблице. В 10 турах набрано 10 очков.

Клуб не хватает звезд с неба, однако пока оставляет приятное впечатление. «Хайденхайм» в целом можно назвать «домашней» командой. Все три победы в чемпионате Германии-2023/24 были одержаны именно в родных стенах.

Выезд в Мюнхен не сулит гостям ничего хорошего. Мало кто верит, что «Хайденхайм» преподнесет сюрприз. Скорее, команда больше сосредоточена на том, чтобы не проиграть «Баварии» с разгромным счетом.

Одна из главных задач «Хайденхайма» — сдержать атаку мюнхенского клуба. Это будет очень непросто. Гарри Кейн отлично адаптировался в «Баварии» и явно нацелен забивать в каждом матче.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» можно поставить за 1.08. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 30.00. Ничья оценена — в 15.00.

Можно сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-3) с коэффициентом 2.06.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.00.