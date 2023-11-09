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    «Глазго Рейнджерс» — «Спарта» Прага. Прогноз и ставка (к. 1.81) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

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    Тренер «Рейнджерс» Филипп Клеман
    Шотландский «Рейнджерс» на своем поле принимает чешскую «Спарту» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, 23:00 (мск). «Глазго Рейнджерс» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 09 Ноября 2023 года

    «Глазго Рейнджерс»

    После трех туров шотландский клуб делит второе-третье место с пражской «Спартой», имея в активе с ней по четыре очка. Матч первого круга между этими командами завершился вничью 0:0.

    На счету «Глазго Рейнджерс» в Лиге Европы победа в первом туре над лидером группы С «Бетисом» (1:0) и поражение от «Ариса» (1:2). В чемпионате Шотландии команда идет на второй строчке, серьезно отстав от своего заклятого соперника «Селтика».

    Игра последнего тура была перенесена, а в предыдущей подопечные Филиппа Клемана (Генк, Брюгге, Монако) уверенно разобрались с «Данди», разгромив его со счетом 5:0. Известный бельгийский тренер, а в прошлом футболист лишь в октябре возглавил «Рейнджерс», но игра под его руководством сразу изменилась в лучшую сторону.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Состав у шотландцев довольно сильный, есть много довольно звучных имен, поигравших в европейских топ-клубах. Костяк же в основном состоит из футболистов среднего возраста, которые сейчас находятся в самом соку.

    «Спарта» Прага

    Чешский клуб довольно неплохо провел первый круг Лиги Европы, обыграв «Арис» (3:2), проиграв «Бетису» (1:2) и поделив очки с «Рейнджерс» (0:0). Последняя игра получилась довольно унылой, счет реально отображает события на футбольном поле.

    В чемпионате Чехии «Спарта» идет на первой строчке, опережая своего главного конкурента «Славию» на два очка. В последнем туре был уверенно обыгран на своем поле «Богемианс» (2:0).

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    • У команды всего одно поражение в 14-ти турах и всего две ничьи. Игра команды отлажена, она в основном действует по модной ныне схеме 3-4-3. Главным тренером уже второй сезон является сильный датский специалист Брайан Приске.

    В свое время он неплохо поработал с «Мидтюлландом» и «Антверпеном», а теперь перебрался в Чехию. Состав в основном состоит из чешских футболистов, но есть несколько качественных легионеров. Главной звездой является капитан Ладислав Крейчи.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, «Глазго Рейнджерс» подходит к этому матчу фаворитом. На победу шотландцев — 2,03. На чехов — 3,60. Ничья — 3,70.

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    Первый матч в Праге получился малособытийным и по делу завершился нулевой ничьей. Ответная встреча должна получиться более результативной, у обеих команд есть качественные игроки в линии нападения, а ничья с точки зрения турнирных перспектив никого особо не устроит.

    На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза станет «обе забьют» за 1,81.

    В качество более рисковой ставки можно рассмотреть вариант «победа Рейнджерс плюс тотал больше 2,5» за 3,40. Все-таки шотландский клуб обладает более мастеровитыми игроками и имел больше времени на подготовку к матчу.

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    «Глазго Рейнджерс» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Команды порадуют забитыми мячами
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