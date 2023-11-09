«Фламенго»
Эта команда сейчас сражается за самые высокие места. Правда, на текущий момент она пребывает на скромной 6 позиции.
При этом «Фламенго» не блещет стабильностью результатов. В 31 матче чемпионата Бразилии команда добилась всего 15 побед.
Свой последний поединок команда провела успешно. «Фламенго» уверенно переиграл «Форталезу» (2:0).
А вот до того команда потерпела два поражения кряду. Да и последняя победа над «Палмейрасом» случилась еще два года назад.
И уж наверняка хозяева будут стремиться найти свой шанс у ворот соперника. Плюс ко всему, «Фламенго» способен на подъем в таблице.
«Палмейрас»
Эта команда сражается за чемпионский титул. «Поросята» сейчас вторые, однако имеют очковый паритет с «Ботафого», у которого есть матч в запасе.
Команда отличается достаточно надежными тылами. В 32 матчах чемпионата Бразилии «Палмейрас» пропустил 27 мячей.
Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Палмейрас» с минимальным счетом переиграл «Атлетико Паранаэнсе».
«Поросята» сейчас на мощном ходу! Об этом свидетельствует действующая серия из пяти побед подряд.
Наверняка «Палмейрас» постарается сыграть на своих козырях. Гости весьма надежны в обороне, к тому же еще мечтают преуспеть в чемпионской гонке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 2.38.
На викторию «Палмейраса» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.30.
«Палмейрас»
Наш прогноз — Победа «Палмейраса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.