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    «Поросята» переиграют «Фламенго»

    «Фламенго» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.99) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Палмейрас»
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    Педро
    «Фламенго» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 33-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 03:30 мск. «Фламенго» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 09 Ноября 2023 года
    Фламенго
  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 03:30 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    Эта команда сейчас сражается за самые высокие места. Правда, на текущий момент она пребывает на скромной 6 позиции.

    При этом «Фламенго» не блещет стабильностью результатов. В 31 матче чемпионата Бразилии команда добилась всего 15 побед.

    Свой последний поединок команда провела успешно. «Фламенго» уверенно переиграл «Форталезу» (2:0).

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    А вот до того команда потерпела два поражения кряду. Да и последняя победа над «Палмейрасом» случилась еще два года назад.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться найти свой шанс у ворот соперника. Плюс ко всему, «Фламенго» способен на подъем в таблице.

    «Палмейрас»

    Эта команда сражается за чемпионский титул. «Поросята» сейчас вторые, однако имеют очковый паритет с «Ботафого», у которого есть матч в запасе.

    Команда отличается достаточно надежными тылами. В 32 матчах чемпионата Бразилии «Палмейрас» пропустил 27 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Палмейрас» с минимальным счетом переиграл «Атлетико Паранаэнсе».

    «Поросята» сейчас на мощном ходу! Об этом свидетельствует действующая серия из пяти побед подряд.

    Наверняка «Палмейрас» постарается сыграть на своих козырях. Гости весьма надежны в обороне, к тому же еще мечтают преуспеть в чемпионской гонке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Палмейраса» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.30.

    «Палмейрас» явно намерен продлить свою победную серию, к тому же выглядит мощнее соперника.

    Наш прогноз — Победа «Палмейраса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.

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    «Фламенго» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. «Поросята» переиграют «Фламенго»
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