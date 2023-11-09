«Фламенго» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 33-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 03:30 мск. «Фламенго» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

Эта команда сейчас сражается за самые высокие места. Правда, на текущий момент она пребывает на скромной 6 позиции.

При этом «Фламенго» не блещет стабильностью результатов. В 31 матче чемпионата Бразилии команда добилась всего 15 побед.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Фламенго» уверенно переиграл «Форталезу» (2:0).

Все прогнозы на футбол

А вот до того команда потерпела два поражения кряду. Да и последняя победа над «Палмейрасом» случилась еще два года назад.

И уж наверняка хозяева будут стремиться найти свой шанс у ворот соперника. Плюс ко всему, «Фламенго» способен на подъем в таблице.

«Палмейрас»

Эта команда сражается за чемпионский титул. «Поросята» сейчас вторые, однако имеют очковый паритет с «Ботафого», у которого есть матч в запасе.

Команда отличается достаточно надежными тылами. В 32 матчах чемпионата Бразилии «Палмейрас» пропустил 27 мячей.

Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Палмейрас» с минимальным счетом переиграл «Атлетико Паранаэнсе».

«Поросята» сейчас на мощном ходу! Об этом свидетельствует действующая серия из пяти побед подряд.

Наверняка «Палмейрас» постарается сыграть на своих козырях. Гости весьма надежны в обороне, к тому же еще мечтают преуспеть в чемпионской гонке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 2.38.

На викторию «Палмейраса» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.30.

«Палмейрас» явно намерен продлить свою победную серию , к тому же выглядит мощнее соперника.

Наш прогноз — Победа «Палмейраса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.