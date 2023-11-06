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    Паритета не избежать?!

    «Полесье» — «Кривбасс». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, УПЛ, 6 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Кривбасс»
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    Юрий Вернидуб
    «Полесье» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:00 мск. «Полесье» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 06 Ноября 2023 года
    Полесье
  • Житомир
    •  Полесье 16:00 Кривбасс Кривбасс
  • Украина. Премьер-лига
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    «Полесье»

    Эта команда сейчас находится на 2 месте в турнирной таблице. Дерзкий новичок вполне способен остаться на пьедестале.

    При этом «Полесье» в 12 матчах забило всего 19 мячей. А вот оборона житомирян действует надежно, дав результативный сбой всего 8 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «Полесье» разжилось тремя очками. Команда Юрия Калитвинцева минимально переиграла «Зарю».

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    А вот после того житомиряне прошли в полуфинал Кубка Украины. В серии пенальти была обыграна «Александрия».

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. В случае виктории «Полесье» выбьется в лидеры УПЛ.

    «Кривбасс»

    Эта команда сейчас лидирует в чемпионате Украине. Подопечные Юрия Вернидуба проводят блестящий турнирный отрезок.

    Особенно блистает атака команды. В 12 матчах игроки криворожского клуба отличились 25 точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Кривбасс» учинил показательную порку «Днепру-1» (3:0).

    Продуктивный отрезок выдает Олег Кожушко. 25-летний форвард настрелял уже 6 мячей в 11 матчах нынешнего чемпионата.

    Наверняка «Кривбасс» постарается разжиться очками. Да и вообще, команда Вернидуба не собирается довольствоваться малым.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Полесья» предлагают — 2.37.

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    На викторию «Кривбасса» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.20.

    В матче примерно равных по силе соперников вряд ли кто-то будет особенно рисковать.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.08.

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    «Полесье» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. Паритета не избежать?!
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