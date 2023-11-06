«Полесье» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 16:00 мск. «Полесье» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Полесье»

Эта команда сейчас находится на 2 месте в турнирной таблице. Дерзкий новичок вполне способен остаться на пьедестале.

При этом «Полесье» в 12 матчах забило всего 19 мячей. А вот оборона житомирян действует надежно, дав результативный сбой всего 8 раз.

В предыдущем туре чемпионата «Полесье» разжилось тремя очками. Команда Юрия Калитвинцева минимально переиграла «Зарю».

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А вот после того житомиряне прошли в полуфинал Кубка Украины. В серии пенальти была обыграна «Александрия».

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. В случае виктории «Полесье» выбьется в лидеры УПЛ.

«Кривбасс»

Эта команда сейчас лидирует в чемпионате Украине. Подопечные Юрия Вернидуба проводят блестящий турнирный отрезок.

Особенно блистает атака команды. В 12 матчах игроки криворожского клуба отличились 25 точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Кривбасс» учинил показательную порку «Днепру-1» (3:0).

Продуктивный отрезок выдает Олег Кожушко. 25-летний форвард настрелял уже 6 мячей в 11 матчах нынешнего чемпионата.

Наверняка «Кривбасс» постарается разжиться очками. Да и вообще, команда Вернидуба не собирается довольствоваться малым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Полесья» предлагают — 2.37.

На викторию «Кривбасса» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.20.

В матче примерно равных по силе соперников вряд ли кто-то будет особенно рисковать .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.08.