«Полесье»
Эта команда сейчас находится на 2 месте в турнирной таблице. Дерзкий новичок вполне способен остаться на пьедестале.
При этом «Полесье» в 12 матчах забило всего 19 мячей. А вот оборона житомирян действует надежно, дав результативный сбой всего 8 раз.
В предыдущем туре чемпионата «Полесье» разжилось тремя очками. Команда Юрия Калитвинцева минимально переиграла «Зарю».
А вот после того житомиряне прошли в полуфинал Кубка Украины. В серии пенальти была обыграна «Александрия».
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. В случае виктории «Полесье» выбьется в лидеры УПЛ.
«Кривбасс»
Эта команда сейчас лидирует в чемпионате Украине. Подопечные Юрия Вернидуба проводят блестящий турнирный отрезок.
Особенно блистает атака команды. В 12 матчах игроки криворожского клуба отличились 25 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Кривбасс» учинил показательную порку «Днепру-1» (3:0).
Продуктивный отрезок выдает Олег Кожушко. 25-летний форвард настрелял уже 6 мячей в 11 матчах нынешнего чемпионата.
Наверняка «Кривбасс» постарается разжиться очками. Да и вообще, команда Вернидуба не собирается довольствоваться малым.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Полесья» предлагают — 2.37.
На викторию «Кривбасса» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.20.
В матче примерно равных по силе соперников
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.08.