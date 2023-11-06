6 ноября в матче 11-го тура чемпионата Турции сыграют «Кайсериспор» и «Аланьяспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Кайсериспор» — «Аланьяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» неплохо начал новый сезон. Клуб располагается на 7-й строчке в таблице. Набрано 16 очков в десяти встречах.

Футболисты «Кайсериспора» готовятся к предстоящему матчу в приподнятом настроении. Ранее команда провела поединок в рамках Кубка Турции, разгромив «76 Ыгдыр» со счетом 4:0.

С учетом всех турниров выигрышная серия «Кайсериспора» составляет три матча. Игроки набрали хорошую форму. В октябре у клуба было лишь одно поражение.

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Стоит отметить удачную игру «Кайсериспора» на своем поле. В сезоне-2023/24 команда ни разу не проиграла дома.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» на данный момент находится на 14-й строчке в таблице. У клуба 10 очков по итогам 10 туров.

Руководство «Аланьяспора» вряд ли довольно нынешней ситуацией. Зона вылета находится очень близко — на расстоянии лишь одного очка. Нужно прибавлять, чтобы не усугублять положение.

«Аланьяспор» в последних пяти матчах чемпионата Турции потерпел четыре поражения. Ранее клуб уступил «Фенербахче» (0:1), «Адане Демирспор» (0:4), «Трабзонспору» (0:1) и «Сивасспору» (1:2).

До этого «Аланьяспор» порадовал поклонников разгромной победой в матче чемпионата Турции. Команда в родных стенах легко разобралась с «Кютахьяспором» (4:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кайсериспора» можно поставить за 2.00. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.90. Ничья оценена — в 3.59.

Можно сделать ставку на победу «Кайсериспора» с коэффициентом 2.00.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.78.