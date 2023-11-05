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    «Лесники» вновь дома не уступят

    «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол 5 ноября 2023 года

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    «Ноттингем Форест»
    «Ноттингем Форест» сыграет против «Астон Виллы» в домашнем матче в рамках 11-го тура АПЛ. Встреча, которая пройдет 5 ноября, начнется в 17:00 по мск. «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Ноября 2023 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» в прошлом чемпионате с большими трудностями смог избежать понижения в классе. В текущем первенстве он также будет бороться за сохранение прописки в элите.

    По итогам десяти проведенных туров «лесники» заработали десять баллов, с которыми расположились на 16 строке в турнирной таблице и опережают лишь на пять пунктов зону вылета.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Астон Вилла

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    «Красно-белые» выиграли только две игры из десяти проведенных при четырех ничьих и четырех фиаско. В прошлом туре они разгромно проиграли в гостях «Ливерпулю» 0:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    Перед этим же «Ноттингем Форест» расписал три мировые подряд. На своей территории в текущем чемпионате он еще не уступал, выиграв раз и трижды поделив очки с соперниками.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на седьмом месте, благодаря чему получила билет в Лигу конференций, где выиграла две игры из трех на групповом этапе.

    В новом же розыгрыше чемпионата Англии клуб из Бирмингема с 22 зачетными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице, уступая четыре балла лидеру.

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    • Коллектив смог выиграть семь встреч из десяти проведенных, расписал одну мировую и потерпел два фиаско. К данной же игре он подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионат страны.

    В этот период «Астон Вилла» раз сыграла вничью и добилась пяти выигрышей. В минувшем туре она дома одолела 3:1 «Лутон Таун». На выезде же бирмингемцы по два раза уступали и побеждали, а также расписали одну мировую.

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    В прошлом сезоне на поле «Ноттингема» эти команды поделили очки (1:1), а в Бирмингеме выиграли хозяева со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 1.91, победа «Ноттингем Форест» — 4.17, ничья — 3.96.

    «Лесники» неплохо выступают в родных стенах и в этом чемпионате еще дома не проигрывали. Прогнозируем, что и на этот раз они не уступят, и отберут очки у набравших ход «Виллианов».

    И также еще рекомендуем поставить в данном противостоянии на обмен забитыми мячами.

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    «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. «Лесники» вновь дома не уступят
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