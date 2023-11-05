«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» в прошлом чемпионате с большими трудностями смог избежать понижения в классе. В текущем первенстве он также будет бороться за сохранение прописки в элите.
По итогам десяти проведенных туров «лесники» заработали десять баллов, с которыми расположились на 16 строке в турнирной таблице и опережают лишь на пять пунктов зону вылета.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Астон Вилла
«Красно-белые» выиграли только две игры из десяти проведенных при четырех ничьих и четырех фиаско. В прошлом туре они разгромно проиграли в гостях «Ливерпулю» 0:3.
Перед этим же «Ноттингем Форест» расписал три мировые подряд. На своей территории в текущем чемпионате он еще не уступал, выиграв раз и трижды поделив очки с соперниками.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на седьмом месте, благодаря чему получила билет в Лигу конференций, где выиграла две игры из трех на групповом этапе.
В новом же розыгрыше чемпионата Англии клуб из Бирмингема с 22 зачетными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице, уступая четыре балла лидеру.
Коллектив смог выиграть семь встреч из десяти проведенных, расписал одну мировую и потерпел два фиаско. К данной же игре он подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионат страны.
В этот период «Астон Вилла» раз сыграла вничью и добилась пяти выигрышей. В минувшем туре она дома одолела 3:1 «Лутон Таун». На выезде же бирмингемцы по два раза уступали и побеждали, а также расписали одну мировую.
В прошлом сезоне на поле «Ноттингема» эти команды поделили очки (1:1), а в Бирмингеме выиграли хозяева со счетом 2:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 1.91, победа «Ноттингем Форест» — 4.17, ничья — 3.96.
«Лесники» неплохо выступают в родных стенах и в этом чемпионате еще дома не проигрывали. Прогнозируем, что и на этот раз они не уступят, и отберут очки у набравших ход «Виллианов».
И также еще рекомендуем поставить в данном противостоянии на обмен забитыми мячами.