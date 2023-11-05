«Ноттингем Форест» сыграет против «Астон Виллы» в домашнем матче в рамках 11-го тура АПЛ. Встреча, которая пройдет 5 ноября, начнется в 17:00 по мск. «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в прошлом чемпионате с большими трудностями смог избежать понижения в классе. В текущем первенстве он также будет бороться за сохранение прописки в элите.

По итогам десяти проведенных туров «лесники» заработали десять баллов, с которыми расположились на 16 строке в турнирной таблице и опережают лишь на пять пунктов зону вылета.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Астон Вилла 1X2Новым игрокам 4.103.801.90Бонус$9500

«Красно-белые» выиграли только две игры из десяти проведенных при четырех ничьих и четырех фиаско. В прошлом туре они разгромно проиграли в гостях «Ливерпулю» 0:3.

Календарь и таблица АПЛ

Перед этим же «Ноттингем Форест» расписал три мировые подряд. На своей территории в текущем чемпионате он еще не уступал, выиграв раз и трижды поделив очки с соперниками.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на седьмом месте, благодаря чему получила билет в Лигу конференций, где выиграла две игры из трех на групповом этапе.

В новом же розыгрыше чемпионата Англии клуб из Бирмингема с 22 зачетными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице, уступая четыре балла лидеру.

Коллектив смог выиграть семь встреч из десяти проведенных, расписал одну мировую и потерпел два фиаско. К данной же игре он подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионат страны.

В этот период «Астон Вилла» раз сыграла вничью и добилась пяти выигрышей. В минувшем туре она дома одолела 3:1 «Лутон Таун». На выезде же бирмингемцы по два раза уступали и побеждали, а также расписали одну мировую.

В прошлом сезоне на поле «Ноттингема» эти команды поделили очки (1:1), а в Бирмингеме выиграли хозяева со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 1.91, победа «Ноттингем Форест» — 4.17, ничья — 3.96.

«Лесники» неплохо выступают в родных стенах и в этом чемпионате еще дома не проигрывали. Прогнозируем, что и на этот раз они не уступят, и отберут очки у набравших ход «Виллианов».

И также еще рекомендуем поставить в данном противостоянии на обмен забитыми мячами.