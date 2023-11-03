«Порту» примет на своем поле «Эшторил» в рамках 10-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоится 3 ноября, 23:15 (мск). «Порту» — «Эшторил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

После девяти туров подопечные Сержиу Консейсао занимают третье место в чемпионате Португалии, отставая от лидера «Спортинга» на три очка. В последнем туре на выезде был обыгран аутсайдер «Визела» со счетом 2:0.

Голами в этом матче отметились Мехди Тареми и Стивен Эуштакиу. Иранский форвард немного сбавил в результативности, но все равно является лидером раздевалки «Порту».

Примой в нападении сейчас считается 24-летний бразилец Эванилсон, который успел наколотить уже шесть голов в чемпионате.

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Команда Сержиу Консейсау, который возглавляет «Порту» с 2017 года, играет в довольно прагматичном стиле, имеет довольно крепкую оборону, но иногда допускает ошибки. Не забываем, что по-прежнему в строю 40-летний Пепе, и в лучшие годы не отличавшийся высокой скоростью.

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В Лиге чемпионов португальский клуб начал довольно неплохо, с двух побед в трех турах, и наверняка будет держать в уме предстоящий матч против «Антверпена», победа в котором практически гарантирует выход в плей-офф. Поэтому Сержио Консайсау будет стараться одержать победу в чемпионате малой кровью.

«Эшторил»

Команда играет очень неудачно в текущем чемпионате, находясь на последней строчке с четырьмя очками. Она довольно много забивает, но еще больше пропускает. Но по ходу сезона в «Эшториле» сменился главный тренер и стиль игры поменялся.

Сейчас клуб тренирует довольно перспективный специалист 40-летний Васко Сеабра. Замена пока не особо помогла, так как под руководством нового наставника все равно последовали два поражения в чемпионате. Обе встречи закончились со счетом 0:1 в пользу соперников.

Но стилистические изменения в игре произошли. Васко Сеабра в первую очередь сосредоточился на оборонительных действия, которые были в весьма плачевном состоянии до него.

Он с ходу перешел на схему с тремя центральными защитниками, стараясь укрепить оборонительные редуты. По первым матчам при нем это стало заметно. Состав у «Эшторила» довольно разношерстный, там есть как опытные футболисты, так и молодые португальские игроки, способные вырасти до ведущих клубов Португалии.

Прогноз и ставка

Перед этим матчем букмекеры считают явным фаворитом «Порту». На его победу дают — 1,15. Ничья — 8,6. На «Эшторил» — 16,5.

Хозяева будут держать в уме предстоящую игру Лиги чемпионов, поэтому вряд ли станут форсировать события на поле и сразу включать бешеный темп. Да и вообще в подобном стиле «Порту» при Сержиу Консейсау редко играет.

«Эшторил» после смены главного тренера стал гораздо более прагматичным, большее внимание уделяет обороне собственных ворот. На наш взгляд, отличным вариантом для ставки станет «тотал меньше 3» за 2,18. Вряд ли в этой игре будет много забитых голов.

Также можно сильно рискнуть и попробовать прогноз на «индивидуальный тотал Порту меньше 1,5» за внушительные 4,0. «Эшторил» вполне способен упереться и не дать забить два гола.