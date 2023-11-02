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    «Сассуоло» не пустит «Специю» в следующий раунд

    «Сассуоло» — «Специя». Ставки (к. 2.31) и прогноз на Кубок Италии 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Специя»
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    Андреа Пинамонти
    2 ноября состоится матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором «Сассуоло» примет «Специю». Игра начнется в 20:00 мск. «Сассуоло» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 02 Ноября 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:00 Специя Специя
  • Италия. Кубок
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    «Сассуоло»

    В минувшем месяце команда провела 4 поединка. Ни один не закончился для нее победой — 2 поражения и две ничьи.

    В октябре «Сассуоло» не устоял перед «Монцой». Клуб династии Берлускони выиграл со счетом 1:0. Менее чем через неделю после этого «черно-зеленые» сыграли вничью с «Лечче» (1:1).

    Затем хозяева снова уступили на своем поле. Они проиграли «Лацио» 0:2. Последним результатом на данный момент является ничья с «Болоньей» (1:1).

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    Отметим, что перед этим «Сассуоло» обыграл «Интер» (2:1) и «Ювентус» (4:2).

    «Специя»

    «Орлята» выступают в Серии В и там у них сейчас затянувшаяся беспроигрышная серия. Тем не менее она состоит практически из ничьих.

    Три последних поединка команды — это ничьи. Причем две ничьи нулевые. Без голов прошли матчи с «Пизой» и «Козенцой».

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    • В матче с «Палермо» «Специя» не удержала 2:0, пропустив два подряд во второй половине. А могла быть вторая победа подряд на выезде после 2:1 с «Фиралписало».

    В любом случае для «Специи» эти ничьи можно считать хорошим результатом, так как клуб находится в нижней части турнирной таблицы и очки нужно набирать любым способом.

    Прогноз и ставки

    Ставки на победу «Сассуоло» принимаются с коэффициентом 1.65. Ставки на победу «Специи» можно сделать за 5.40. Ничейный исход в основное время рассматривается за 4.20.

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    1.30 и 3.45 — такие коэффициенты дают букмекеры на выход команд в топ-16.

    «Сассуоло» неважно играет дома, но тем не менее у себя клуб обыграл «Ювентус», а на выезде победил «Интер». Последние результаты будут для хозяев мотивацией прервать серию.

    «Специя» почти не побеждает и забивает через матч. «Сассуоло» выиграет поединок, но тотал будет ниже 3.5. Обе команды проводят не самый результативный отрезок сезона.

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    «Сассуоло» — «Специя»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на футбол. «Сассуоло» не пустит «Специю» в следующий раунд
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