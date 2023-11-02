2 ноября состоится матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором «Сассуоло» примет «Специю». Игра начнется в 20:00 мск. «Сассуоло» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

В минувшем месяце команда провела 4 поединка. Ни один не закончился для нее победой — 2 поражения и две ничьи.

В октябре «Сассуоло» не устоял перед «Монцой». Клуб династии Берлускони выиграл со счетом 1:0. Менее чем через неделю после этого «черно-зеленые» сыграли вничью с «Лечче» (1:1).

Затем хозяева снова уступили на своем поле. Они проиграли «Лацио» 0:2. Последним результатом на данный момент является ничья с «Болоньей» (1:1).

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Отметим, что перед этим «Сассуоло» обыграл «Интер» (2:1) и «Ювентус» (4:2).

«Специя»

«Орлята» выступают в Серии В и там у них сейчас затянувшаяся беспроигрышная серия. Тем не менее она состоит практически из ничьих.

Три последних поединка команды — это ничьи. Причем две ничьи нулевые. Без голов прошли матчи с «Пизой» и «Козенцой».

В матче с «Палермо» «Специя» не удержала 2:0, пропустив два подряд во второй половине. А могла быть вторая победа подряд на выезде после 2:1 с «Фиралписало».

В любом случае для «Специи» эти ничьи можно считать хорошим результатом, так как клуб находится в нижней части турнирной таблицы и очки нужно набирать любым способом.

Прогноз и ставки

Ставки на победу «Сассуоло» принимаются с коэффициентом 1.65. Ставки на победу «Специи» можно сделать за 5.40. Ничейный исход в основное время рассматривается за 4.20.

1.30 и 3.45 — такие коэффициенты дают букмекеры на выход команд в топ-16.

«Сассуоло» неважно играет дома, но тем не менее у себя клуб обыграл «Ювентус», а на выезде победил «Интер». Последние результаты будут для хозяев мотивацией прервать серию.

«Специя» почти не побеждает и забивает через матч. «Сассуоло» выиграет поединок, но тотал будет ниже 3.5. Обе команды проводят не самый результативный отрезок сезона.