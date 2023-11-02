«Акрон» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 1/8 финала Кубка России (Путь регионов). Матч пройдет 2 ноября, начало — в 16:00 мск. «Акрон» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

В прошлом сезоне тольяттинцы удивили всех на Кубке России, дойдя до полуфинала пути регионов, где «Акрон» проиграл «Краснодару» (0:1). В 1/8 финала турнира команда сначала обыграла московское «Динамо» (1:0), а потом «Спартак» (2:1). «Акрон» явно прыгнул выше головы.

Уже в нынешнем сезоне команда мощно стартовала в Первой лиге, имея все шансы ворваться в РПЛ уже на следующий сезон. После 16-и туров Первой лиги «Акрон» занимает 1-е место с 30-ю очками в активе, ну и в Кубке России есть возможность как минимум повторить прошлогодний результат.

Коэффициенты матча Акрон — Волгарь 1X2Новым игрокам 1.653.705.50Бонус$9500

К матчу с «Волгарем» «Акрон» набрал отличную форму. Команда выиграла последние 5 матчей, пропустив при этом всего один гол при 9-и забитых. В последнем матче Кубка России «Акрон» обыграл «Шинник» (3:0), не оставив ярославской команде ни единого шанса.

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В предстоящем матче с «Волгарем» у «Акрона» будут все шансы победить. Команда набрала сумасшедший ход, а соперник играет крайне нестабильно в последнее время. Стоит отметить, что в Первой лиге «Акрон» набрал 14 очков из 24-х возможных на домашнем поле.

«Волгарь»

Команда уже который год находится на грани вылета из Первой лиги, борясь за выживание. И на сей раз «Волгарь» занимает последнее место после 16-и туров с 12-ю очками в активе. От спасительной 15-й строчки команду отделяют 6 очков.

В последнее время «Волгарь» не совсем результативен. В последних 5-и встречах команда дважды проиграла и трижды победила. За этот период «Волгарь» пропустил 6 голов при 4-х пропущенных.

В последнем туре команда полностью провалилась в матче с «Родиной» (0:4), пропустив по 2 гола в каждом из таймов. «Волгарь» имел шансы поразить ворота соперника, но мяч банально не шел в сетку.

«Акрон» и «Волгарь» встречались между собой в июле этого года. В том матче тольяттинцы разгромили своего соперника со счетом 4:1. «Акрон» полностью разбил «Волгарь» во 2-м тайме, забив 3 безответных гола.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.65.

На викторию «Волгаря» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.70.

Сейчас «Акрон» на голову сильнее своего соперника. Можно предположить, что тольяттинцы одержат уверенную победу, а «Волгарь» не сможет забить гол.

Наш прогноз — Победа «Акрона» с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Волгаря» 0.5 меньше за 2.00.