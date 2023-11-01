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    «Ипсвич» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Фулхэм»
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    Тренер «Фулхэма» Марку Силва
    1 ноября в матче 1/8 финала Кубка английской лиги сыграют «Ипсвич» и «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ипсвич» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 01 Ноября 2023 года
    Ипсвич Таун
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Ипсвич Таун 22:45 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Ипсвич»

    «Ипсвич» хорошо начал новый сезон. В Чемпионшипе сыграна треть чемпионата. На данный момент клуб идет на 2-й строчке.

    «Ипсвич» в чемпионате провел 13 встреч. Команда добилась 11 побед, одной ничьи и потерпела лишь одно поражение.

    Коэффициенты матча Ипсвич Таун — Фулхэм

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    Ранее в Чемпионшипе «Ипсвичу» противостоял «Плимут». Хозяева добились трудной победы со счетом 3:2. Перед этим «Ипсвич» в гостях одолел «Бристоль Сити» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    У «Ипсвича» отличная выигрышная серия из 4-х игр. Команда набрала приличную форму. Удастся ли теперь победить представителя АПЛ?

    «Фулхэм»

    Лондонский клуб в последних матчах Премьер-лиги забуксовал. Ранее «Фулхэм» в гостях встречался с «Брайтоном». Поединок закончился 1:1.

    После 10 туров «Фулхэм» идет в АПЛ на 14-м месте. Команда набрала 12 очков в десяти встречах.

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    • В 1/16 финала Кубка лиги «Фулхэм» играл с «Норвичем». Лондонцы в родных стенах порадовали своих поклонников. Клуб победил со счетом 2:1 и теперь постарается пробиться в четвертьфинал турнира.

    Стоит отметить, что «Фулхэм» на выезде действует не лучшим образом. В пяти последних гостевых матчах команда ни разу не победила. Таким образом, у «Ипсвича» есть шансы на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Фулхэма» можно поставить за 2.14. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.20. Ничья оценена — в 3.66.

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    Обе команды намерены пробиться в следующий раунд Кубка. Хозяева могут преподнести сюрприз.

    Можно сделать ставку на проход «Ипсвича» с коэффициентом 2.28.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.73.

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    «Ипсвич» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Представитель Чемпионшипа выйдет в следующий раунд турнира
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