В среду, 1 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится поединок, в котором «Челси» сыграет против «Блэкберна» в 1/8 финала Кубка английской Лиги. Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Челси» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» уже прошел две стадии Кубка английской Лиги. Сперва «Синие» обыграли заштатный «Уимблдон» (2:1), а затем «Брайтон» (1:0) из АПЛ.

Клуб плохо начал сезон, но он постепенно улучшает результаты. Сейчас лондонцы находятся на 11-м месте АПЛ. В активе «Челси» 12 очков в 10 сыгранных встречах.

Коэффициенты матча Челси — Блэкберн Роверс 1X2Новым игрокам 1.256.3012.00Бонус$9500

Недавно Маурисио Почеттино смог достучаться до подопечных и команда прибавила, выдав трехматчевую выигрышную серию. Но в прошлом туре она неожиданно проиграла «Брентфорду» (0:2).

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Это поражение прервало безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка при трех победах и одной ничьей, так что хозяева — явный фаворит игры.

«Блэкберн»

«Блэкберн» уже прошел три стадии Кубка английской Лиги. Сперва «Бродяги» обыграли «Уолсолл» (4:3), затем «Харрогейт Таун» (8:0), после чего — «Кардифф Сити» (5:2).

Ланкаширцы в последнее время, в целом, отлично показывают себя в Чемпионшипе, где занимают 12-е место. В активе команды шесть побед в нынешнем сезоне.

В минувшем туре «Блэкберн» со счетом 0:1 на своем поле проиграл «Суонси», из-за чего теперь отстает на три очка от зоны плей-офф за право выйти в АПЛ.

Это поражение прервало победную серию клуба в три поединка, что говорит о неплохой форме гостей, а значит и шансах создать проблемы гранду.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,26. Успех «Блэкберна» оценивается в 12,00, ничья — в 6,60.

Хозяева, в шести из восьми последних матчей которых было забито меньше 3,5 голов, превосходят классом гостей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет при тотал меньше 3,5 голов за 2,13.

Еще один вариант ставки — «Челси» выиграет и обе команды забьют за 2,70, ведь хозяева — фаворит игры, но в трех из четырех последних матчах гости неизменно забивали.