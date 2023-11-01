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    Позволит ли Кубок Лиги вернуться «Челси» к победам?

    «Челси» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, Кубок английской Лиги, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Блэкберн»
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    «Челси» — фаворит матча
    В среду, 1 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится поединок, в котором «Челси» сыграет против «Блэкберна» в 1/8 финала Кубка английской Лиги. Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Челси» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 01 Ноября 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:45 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Челси»

    «Челси» уже прошел две стадии Кубка английской Лиги. Сперва «Синие» обыграли заштатный «Уимблдон» (2:1), а затем «Брайтон» (1:0) из АПЛ.

    Клуб плохо начал сезон, но он постепенно улучшает результаты. Сейчас лондонцы находятся на 11-м месте АПЛ. В активе «Челси» 12 очков в 10 сыгранных встречах.

    Коэффициенты матча Челси — Блэкберн Роверс

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    Недавно Маурисио Почеттино смог достучаться до подопечных и команда прибавила, выдав трехматчевую выигрышную серию. Но в прошлом туре она неожиданно проиграла «Брентфорду» (0:2).

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    Это поражение прервало безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка при трех победах и одной ничьей, так что хозяева — явный фаворит игры.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» уже прошел три стадии Кубка английской Лиги. Сперва «Бродяги» обыграли «Уолсолл» (4:3), затем «Харрогейт Таун» (8:0), после чего — «Кардифф Сити» (5:2).

    Ланкаширцы в последнее время, в целом, отлично показывают себя в Чемпионшипе, где занимают 12-е место. В активе команды шесть побед в нынешнем сезоне.

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    • В минувшем туре «Блэкберн» со счетом 0:1 на своем поле проиграл «Суонси», из-за чего теперь отстает на три очка от зоны плей-офф за право выйти в АПЛ.

    Это поражение прервало победную серию клуба в три поединка, что говорит о неплохой форме гостей, а значит и шансах создать проблемы гранду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,26. Успех «Блэкберна» оценивается в 12,00, ничья — в 6,60.

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    Хозяева, в шести из восьми последних матчей которых было забито меньше 3,5 голов, превосходят классом гостей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет при тотал меньше 3,5 голов за 2,13.

    Еще один вариант ставки — «Челси» выиграет и обе команды забьют за 2,70, ведь хозяева — фаворит игры, но в трех из четырех последних матчах гости неизменно забивали.

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    «Челси» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли Кубок Лиги вернуться «Челси» к победам?
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