«Нымме Калью» сыграет на своем поле с «Пайде» в рамках 34-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 20:45 мск. «Нымме Калью» — «Пайде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нымме Калью»

Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Нымме Калью» сейчас занимает довольно скромное 5 место в таблице.

Причем «Нымме Калью» еще способен вскочить на пьедестал. Да и результативность у команды получше, чем у конкурентов.

В предыдущем туре чемпионата «Нымме Калью» добыл викторию. Команда переиграла одного из местных грандов «Левадию» (4:3).

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Матчи с «Пайде» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при двух ничьих.

Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. В случае виктории над конкурентом шансы на бронзу существенно вырастут.

«Пайде»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за 3 место. Вот и на текущий момент «Пайде» сейчас пребывает на искомой позиции.

А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Пайде» отличились всего лишь 42 мячами в 33 матчах.

В минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. Поражение от «Флоры» вышло полностью логичным (1:2).

Последнее поражение от «Нымме Калью» случилось еще полтора года назад. Зато пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

Наверняка «Пайде» не собирается отсиживаться в тылах. При этом гости вполне могут сыграть вторым номером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нымме Калью» предлагают — 2.35.

На викторию «Пайде» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.38.

«Нымме Калью» может преуспеть в бронзовой гонке, для чего хозяевам нужно непременно побеждать .

Наш прогноз — Победа «Нымме Калью». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.