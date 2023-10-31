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    Три очка для «Нымме Калью»?

    «Нымме Калью» — «Пайде». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 31 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии
    Прогноз и ставки на «Нымме Калью» — «Пайде»
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    «Нымме Калью»
    «Нымме Калью» сыграет на своем поле с «Пайде» в рамках 34-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 20:45 мск. «Нымме Калью» — «Пайде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 31 Октября 2023 года
    Nomme Kalju FC
  • Эстония. Премиум-лига
    •  Nomme Kalju FC 20:45 Пайде Пайде
  • Пайде
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    «Нымме Калью»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Нымме Калью» сейчас занимает довольно скромное 5 место в таблице.

    Причем «Нымме Калью» еще способен вскочить на пьедестал. Да и результативность у команды получше, чем у конкурентов.

    В предыдущем туре чемпионата «Нымме Калью» добыл викторию. Команда переиграла одного из местных грандов «Левадию» (4:3).

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    Матчи с «Пайде» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при двух ничьих.

    Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. В случае виктории над конкурентом шансы на бронзу существенно вырастут.

    «Пайде»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за 3 место. Вот и на текущий момент «Пайде» сейчас пребывает на искомой позиции.

    А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Пайде» отличились всего лишь 42 мячами в 33 матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. Поражение от «Флоры» вышло полностью логичным (1:2).

    Последнее поражение от «Нымме Калью» случилось еще полтора года назад. Зато пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

    Наверняка «Пайде» не собирается отсиживаться в тылах. При этом гости вполне могут сыграть вторым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нымме Калью» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Пайде» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.38.

    «Нымме Калью» может преуспеть в бронзовой гонке, для чего хозяевам нужно непременно побеждать.

    Наш прогноз — Победа «Нымме Калью». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.

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    «Нымме Калью» — «Пайде»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Нымме Калью»?
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