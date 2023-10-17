17 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Сербии и Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Сербия — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия

Сербия в отборочной группе шла в лидерах, но ситуацию резко ухудшили матчи со сборной Венгрии. Сербы потерпели два поражения и теперь рискуют лишиться даже 2-го места в таблице.

Сербские болельщики рассчитывают, что никаких фиаско больше не произойдет. Отступать дальше некуда, иначе есть риск остаться без Евро-2024.

Коэффициенты матча Сербия — Черногория 1X2Новым игрокам 1.355.109.50Бонус$9500

Матч с Черногорией для Сербии очень важен. Нужна победа, чтобы обезопасить себя от провала. Ничья или поражение серьезно уменьшат шансы сербов на выход в финальную часть ЧЕ.

Все прогнозы на Евро-2024

За два года Сербия проиграла три домашних матча. После неудачи во встрече с Венгрией нужно срочно сделать правильные выводы. У хозяев ожидается невероятно боевой настрой.

Черногория

Черногория попала в сложную группу, но смотрится достойно. После пяти встреч у команды сохранились неплохие шансы на выход в финальную часть Евро-2024.

На данный момент в активе черногорцев 8 очков после пяти игр. В отборе на ЧЕ была проиграна только одна встреча. 27 марта Черногория дома уступила Сербии (0:2).

Теперь есть возможность взять реванш. Победа существенно приблизит черногорцев к выходу на Евро-2024. Но увезти три очка из Сербии будет крайне непросто.

В 2023 году Черногория в гостях смогла выиграть у Болгарии (1:0), а в 2022 году — у Румынии (3:0). За этот период команда на выезде больше не побеждала.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии можно поставить за 1.38. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 8.40. Ничья оценена — в 4.84.

Хозяева нацелены добиться успеха. Три очка нужны как воздух.

Можно сделать ставку на победу Сербии с форой (-1.5) с коэффициентом 2.11.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.15.