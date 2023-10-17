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    Команды в очень важном матче смогут обменять голами

    Сербия — Черногория. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Черногория
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    Сборная Сербии
    17 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Сербии и Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Сербия — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 17 Октября 2023 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 21:45 Черногория Черногория
  • Подгорица
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    Сербия

    Сербия в отборочной группе шла в лидерах, но ситуацию резко ухудшили матчи со сборной Венгрии. Сербы потерпели два поражения и теперь рискуют лишиться даже 2-го места в таблице.

    Сербские болельщики рассчитывают, что никаких фиаско больше не произойдет. Отступать дальше некуда, иначе есть риск остаться без Евро-2024.

    Коэффициенты матча Сербия — Черногория

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  • 1.355.109.50Бонус$9500
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    Матч с Черногорией для Сербии очень важен. Нужна победа, чтобы обезопасить себя от провала. Ничья или поражение серьезно уменьшат шансы сербов на выход в финальную часть ЧЕ.

    Все прогнозы на Евро-2024

    За два года Сербия проиграла три домашних матча. После неудачи во встрече с Венгрией нужно срочно сделать правильные выводы. У хозяев ожидается невероятно боевой настрой.

    Черногория

    Черногория попала в сложную группу, но смотрится достойно. После пяти встреч у команды сохранились неплохие шансы на выход в финальную часть Евро-2024.

    На данный момент в активе черногорцев 8 очков после пяти игр. В отборе на ЧЕ была проиграна только одна встреча. 27 марта Черногория дома уступила Сербии (0:2).

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    • Теперь есть возможность взять реванш. Победа существенно приблизит черногорцев к выходу на Евро-2024. Но увезти три очка из Сербии будет крайне непросто.

    В 2023 году Черногория в гостях смогла выиграть у Болгарии (1:0), а в 2022 году — у Румынии (3:0). За этот период команда на выезде больше не побеждала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии можно поставить за 1.38. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 8.40. Ничья оценена — в 4.84.

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    Хозяева нацелены добиться успеха. Три очка нужны как воздух.

    Можно сделать ставку на победу Сербии с форой (-1.5) с коэффициентом 2.11.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.15.

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    Сербия — Черногория: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Команды в очень важном матче смогут обменять голами
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