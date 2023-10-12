Черногория
Эта команда по европейским меркам является середняком. Черногорцы колючи и ершисты, и всегда способны удивить.
Ныне команда сражается в квалификации на Евро. Сейчас сборная находится на 3 месте в группе, отставая на 2 очка от сербов.
Коэффициенты матча Черногория — Ливан
В своем предыдущем поединке Черногория победила. Дома команда переиграла нестабильных болгар (2:1).
Правда, с реализацией у команды дела обстоят не столь успешно. В 5 матчах квалификации Черногория забила всего 5 мячей.
В этом поединке хозяева явно будут активно атаковать. Черногорцы по всем параметрам выглядят сильнее ливанцев.
Ливан
Эта команда не так давно заняла 3 место в Кубке Короля Таиланда. В последнем матче она одолела индийцев (1:0).
Сборная Ливана не имеет в своем составе звезд даже азиатской величины. Так что встреча с добротной европейской сборной станет настоящим испытанием.
Вообще, ливанцы крайне нестабильны. В матчах с крепкими соперниками команда испытывает заметные сложности.
Например, сборной Таиланда команда уступила (1:2). А вот слабую сборную Бутана ливанцы разгромили (4:1).
Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться добиться позитивного результата. Вот только действовать Ливан будет вторым номером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Черногории предлагают — 1.51.
На викторию Ливана дают — 7.82, ничья оценена — в 4.11.
Черногорцы выглядят предпочтительнее соперника, и
Наш прогноз — Победа Черногории в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.