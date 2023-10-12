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    Черногорцы начинают и выигрывают

    Черногория — Ливан. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Ливан
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    Стеван Йоветич
    Черногория сыграет на своем поле с Ливаном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 октября, начало — в 19:00 мск. Черногория — Ливан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Октября 2023 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 19:00 Ливан Ливан
  • Бейрут
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    Черногория

    Эта команда по европейским меркам является середняком. Черногорцы колючи и ершисты, и всегда способны удивить.

    Ныне команда сражается в квалификации на Евро. Сейчас сборная находится на 3 месте в группе, отставая на 2 очка от сербов.

    Коэффициенты матча Черногория — Ливан

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    В своем предыдущем поединке Черногория победила. Дома команда переиграла нестабильных болгар (2:1).

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    Правда, с реализацией у команды дела обстоят не столь успешно. В 5 матчах квалификации Черногория забила всего 5 мячей.

    В этом поединке хозяева явно будут активно атаковать. Черногорцы по всем параметрам выглядят сильнее ливанцев.

    Ливан

    Эта команда не так давно заняла 3 место в Кубке Короля Таиланда. В последнем матче она одолела индийцев (1:0).

    Сборная Ливана не имеет в своем составе звезд даже азиатской величины. Так что встреча с добротной европейской сборной станет настоящим испытанием.

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    • Вообще, ливанцы крайне нестабильны. В матчах с крепкими соперниками команда испытывает заметные сложности.

    Например, сборной Таиланда команда уступила (1:2). А вот слабую сборную Бутана ливанцы разгромили (4:1).

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться добиться позитивного результата. Вот только действовать Ливан будет вторым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Черногории предлагают — 1.51.

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    На викторию Ливана дают — 7.82, ничья оценена — в 4.11.

    Черногорцы выглядят предпочтительнее соперника, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа Черногории в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.

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    Черногория — Ливан: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Черногорцы начинают и выигрывают
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