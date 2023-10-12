Черногория сыграет на своем поле с Ливаном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 октября, начало — в 19:00 мск. Черногория — Ливан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Черногория

Эта команда по европейским меркам является середняком. Черногорцы колючи и ершисты, и всегда способны удивить.

Ныне команда сражается в квалификации на Евро. Сейчас сборная находится на 3 месте в группе, отставая на 2 очка от сербов.

Коэффициенты матча Черногория — Ливан 1X2Новым игрокам 1.374.908.50Бонус$9500

В своем предыдущем поединке Черногория победила. Дома команда переиграла нестабильных болгар (2:1).

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Правда, с реализацией у команды дела обстоят не столь успешно. В 5 матчах квалификации Черногория забила всего 5 мячей.

В этом поединке хозяева явно будут активно атаковать. Черногорцы по всем параметрам выглядят сильнее ливанцев.

Ливан

Эта команда не так давно заняла 3 место в Кубке Короля Таиланда. В последнем матче она одолела индийцев (1:0).

Сборная Ливана не имеет в своем составе звезд даже азиатской величины. Так что встреча с добротной европейской сборной станет настоящим испытанием.

Вообще, ливанцы крайне нестабильны. В матчах с крепкими соперниками команда испытывает заметные сложности.

Например, сборной Таиланда команда уступила (1:2). А вот слабую сборную Бутана ливанцы разгромили (4:1).

Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться добиться позитивного результата. Вот только действовать Ливан будет вторым номером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Черногории предлагают — 1.51.

На викторию Ливана дают — 7.82, ничья оценена — в 4.11.

Черногорцы выглядят предпочтительнее соперника, и явно начнут встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа Черногории в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.