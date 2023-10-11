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    Разгромит ли Уэльс Гибралтар?

    Уэльс — Гибралтар. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Гибралтар
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    Уэльс — безоговорочный фаворит матча
    11 октября в товарищеском матче сыграют сборные Уэльса и Гибралтара. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Уэльс — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Октября 2023 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 21:45 Гибралтар Гибралтар
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Уэльс

    В 2023 году Уэльс провел 5 матчей в рамках квалификации Евро-2024. Результаты оставляют желать лучшего. Были добыты лишь две победы в пяти встречах. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.

    Такие результаты выразились в печальную четвертую позицию с отставанием от проходной второй строчки и первой позиции в три балла.

    Коэффициенты матча Уэльс — Гибралтар

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  • 1.0512.0052.00Бонус$9500
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    Последний для «Драконов» матч вышел победным. На выезде им удалось обыграть Латвию с результатом 2:0 в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы 2024 года.

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    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка во всех турнирах, включая товарищескую встречу, при двух поражениях и одной ничьей, но соперник настолько слаб, что вряд ли станет проблемой для хозяев.

    Гибралтар

    Гибралтар без шансов уступил во всех пяти матчах отбора на Евро-2024. Он уступил в четырех матчах с одинаковым счетом 0:3, а в пятом — с результатом 0:5.

    «Красно-белые» уступили Греции, Нидерландам, Франции, Ирландии и Греции. В итоге сейчас команда занимает последнее место в группе без очков и без забитых мячей. Даже любой гол для «пятьдесят четвертых» будет успехом.

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  • 06/10/2023

    • В сентябре сборная также провела товарищеский матч с Мальтой, в котором проиграла со счетом 0:1. Зато в конце 2022 года подопечные Хулио Рибаса в спаррингах смогли победить Лихтенштейн (2:0) и Андорру (1:0).

    На сегодня у коллектива серия поражений из шести поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, с общей разницей 0-18.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Уэльс, коэффициент на победу которого равен 1,01. Успех Гибралтара оценивается в 46,00, ничья — в 13,00.

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    В восьми из девяти последних матчей гостей было забито меньше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,25.

    Еще один вариант ставки — Уэльс выиграет оба тайма за 1,43, поскольку хозяева — явный фаворит матча.

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    Уэльс — Гибралтар: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.10.2023. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Уэльс Гибралтар?
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