11 октября в товарищеском матче сыграют сборные Уэльса и Гибралтара. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Уэльс — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

В 2023 году Уэльс провел 5 матчей в рамках квалификации Евро-2024. Результаты оставляют желать лучшего. Были добыты лишь две победы в пяти встречах. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.

Такие результаты выразились в печальную четвертую позицию с отставанием от проходной второй строчки и первой позиции в три балла.

Коэффициенты матча Уэльс — Гибралтар 1X2Новым игрокам 1.0512.0052.00Бонус$9500

Последний для «Драконов» матч вышел победным. На выезде им удалось обыграть Латвию с результатом 2:0 в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы 2024 года.

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Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка во всех турнирах, включая товарищескую встречу, при двух поражениях и одной ничьей, но соперник настолько слаб, что вряд ли станет проблемой для хозяев.

Гибралтар

Гибралтар без шансов уступил во всех пяти матчах отбора на Евро-2024. Он уступил в четырех матчах с одинаковым счетом 0:3, а в пятом — с результатом 0:5.

«Красно-белые» уступили Греции, Нидерландам, Франции, Ирландии и Греции. В итоге сейчас команда занимает последнее место в группе без очков и без забитых мячей. Даже любой гол для «пятьдесят четвертых» будет успехом.

В сентябре сборная также провела товарищеский матч с Мальтой, в котором проиграла со счетом 0:1. Зато в конце 2022 года подопечные Хулио Рибаса в спаррингах смогли победить Лихтенштейн (2:0) и Андорру (1:0).

На сегодня у коллектива серия поражений из шести поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, с общей разницей 0-18.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Уэльс, коэффициент на победу которого равен 1,01. Успех Гибралтара оценивается в 46,00, ничья — в 13,00.

В восьми из девяти последних матчей гостей было забито меньше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,25.

Еще один вариант ставки — Уэльс выиграет оба тайма за 1,43, поскольку хозяева — явный фаворит матча.