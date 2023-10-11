10 октября состоятся матчи квалификационного раунда женской Лиги чемпионов. В одном из поединков встретятся команды «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Игра пройдет на «Ли Спортс Вилладж» и начнется в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» (жен) — ПСЖ (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианки» провели в этом сезоне всего две официальных встречи и довольно успешно. На старте чемпионата Англии они обыграли «Астон Виллу» со счетом 2:1. Победа оказалась волевой и была добыта с 80-й по 93-ю минуту игрового времени.

После этого хозяйки поля набрали очко в игре с «Арсеналом», которая завершилась со счетом 2:2. «Манчестер Юнайтед» не хватило 10 минут до победы.

В компенсированное время команда пропустила 2-й гол и упустила 3 очка, тем самым прервав свою домашнюю победную серию.

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Отметим, что до ничьи с «канонирами», женская команда МЮ 7 раз подряд победила на своем поле. При этом не проигрывают у себя «красные» с ноября.

«Пари Сен-Жермен»

«Парижанки» сыграли на две игры больше и потерпели за этот период два поражения, причем всухую. В каждом из четырех матчей забивала только одна команда.

На старте сезона гости проиграли «Лиону» в матче за Суперкубок Франции со счетом 0:2. В стартовом матче чемпионата Франции ПСЖ победил «Бордо» со счетом 2:0 в домашних стенах.

1 октября столичный клуб потерпел второе в сезоне поражение от «Лиона», на этот раз в чемпионате. Игра завершилась со счетом 0:1. Перед предстоящим матчем ПСЖ обыграл на выезде минимально «Сент-Этьен».

К этому матчу женский коллектив ПСЖ подошел с двумя сухими победами в чужих стенах. В целом же у команды 4 победы в шести последних выездах.

Прогноз и ставка

На женский «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу женского «Пари Сен-Жермен» за 2.39.

«Манчестер Юнайтед» придется превзойти могучий «ПСЖ», чтобы пройти в свой первый групповой этап Лиги чемпионов, и лучше момента не придумать — парижанки в последних встречах захромали.

Встреча может получиться бескомпромиссной и результативной. Прогнозируем, что ничьей в матче не будет, а вот голов будет много.

Еще одна верная ставка — на результативный матч в исполнении обеих команд.