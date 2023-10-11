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    «Манчестер Юнайтед» (жен) — ПСЖ (жен). Прогноз, ставка (к.) на футбол, женская Лига чемпионов, 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» (жен) — ПСЖ (жен)
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    «Манчестер Юнайтед»
    10 октября состоятся матчи квалификационного раунда женской Лиги чемпионов. В одном из поединков встретятся команды «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Игра пройдет на «Ли Спортс Вилладж» и начнется в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» (жен) — ПСЖ (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианки» провели в этом сезоне всего две официальных встречи и довольно успешно. На старте чемпионата Англии они обыграли «Астон Виллу» со счетом 2:1. Победа оказалась волевой и была добыта с 80-й по 93-ю минуту игрового времени.

    После этого хозяйки поля набрали очко в игре с «Арсеналом», которая завершилась со счетом 2:2. «Манчестер Юнайтед» не хватило 10 минут до победы.

    В компенсированное время команда пропустила 2-й гол и упустила 3 очка, тем самым прервав свою домашнюю победную серию.

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    Отметим, что до ничьи с «канонирами», женская команда МЮ 7 раз подряд победила на своем поле. При этом не проигрывают у себя «красные» с ноября.

    «Пари Сен-Жермен»

    «Парижанки» сыграли на две игры больше и потерпели за этот период два поражения, причем всухую. В каждом из четырех матчей забивала только одна команда.

    На старте сезона гости проиграли «Лиону» в матче за Суперкубок Франции со счетом 0:2. В стартовом матче чемпионата Франции ПСЖ победил «Бордо» со счетом 2:0 в домашних стенах.

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  • 06/10/2023

    • 1 октября столичный клуб потерпел второе в сезоне поражение от «Лиона», на этот раз в чемпионате. Игра завершилась со счетом 0:1. Перед предстоящим матчем ПСЖ обыграл на выезде минимально «Сент-Этьен».

    К этому матчу женский коллектив ПСЖ подошел с двумя сухими победами в чужих стенах. В целом же у команды 4 победы в шести последних выездах.

    Прогноз и ставка

    На женский «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу женского «Пари Сен-Жермен» за 2.39.

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    «Манчестер Юнайтед» придется превзойти могучий «ПСЖ», чтобы пройти в свой первый групповой этап Лиги чемпионов, и лучше момента не придумать — парижанки в последних встречах захромали.

    Встреча может получиться бескомпромиссной и результативной. Прогнозируем, что ничьей в матче не будет, а вот голов будет много.

    Еще одна верная ставка — на результативный матч в исполнении обеих команд.

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    «Манчестер Юнайтед» (жен) — ПСЖ (жен): прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «МЮ» в свой первый групповой этап женской ЛЧ?
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