«Славия» Прага сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Славия» Прага — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Прага

Эта команда в своем чемпионате выдала не самый лучший старт. «Славия» Прага занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидера на 2 пункта.

Атака команды действует не столь результативно. В 10 поединках чемпионата Чехии она отличилась 17 точными выстрелами.

Коэффициенты матча Славия П — Шериф 1X2Новым игрокам 1.405.007.90Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Славия» Прага потеряла два очка. На выезде пражане не сумели одолеть «Теплице» (0:0).

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А вот в стартовом туре Лиги Европы пражане добились виктории. Команда уверенно одолела «Серветт» (2:0).

«Славия» Прага наверняка будет активно атаковать. Вацлав Юречка и его партнеры намерены добыть вторую победу в Лиге Европы.

«Шериф»

В своем чемпионате «Шериф» давно не имеет себе равных. Вот и сейчас команда делит 1-2 места с «Милсами», набрав 18 очков в 7 матчах.

Отметим надежные тылы команды, давшие сбой лишь трижды в чемпионате. Да и с атакой порядок: 18 голов в 7 поединках.

Свой предыдущий поединок команда провела достаточно продуктивно. «Шериф» в родных стенах разгромил «Бельцы» (4:0).

А вот старт в Лиге Европы команде не удался. Дома «Шериф» дал бой «Роме», однако в итоге уступил со счетом 1:2.

И уж точно «Шериф» будет пытаться разжиться очками. Состав у команды крепкий, да и мотивация проявить себя в еврокубках огромная.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Славии» Прага предлагают — 1.45.

На викторию «Шерифа» дают — 7.80, ничья оценена — в 5.04.

Чехи смотрятся монолитнее соперника, к тому же в родных стенах смотрятся весьма симпатично .

Наш прогноз — Фора «Славии» Прага -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.55.