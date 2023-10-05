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    Пражская «Славия» уверенно переиграет «Шериф»

    «Славия» Прага — «Шериф». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    «Шериф»
    «Славия» Прага сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Славия» Прага — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 05 Октября 2023 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 22:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    «Славия» Прага

    Эта команда в своем чемпионате выдала не самый лучший старт. «Славия» Прага занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидера на 2 пункта.

    Атака команды действует не столь результативно. В 10 поединках чемпионата Чехии она отличилась 17 точными выстрелами.

    Коэффициенты матча Славия П — Шериф

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  • 1.405.007.90Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Славия» Прага потеряла два очка. На выезде пражане не сумели одолеть «Теплице» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А вот в стартовом туре Лиги Европы пражане добились виктории. Команда уверенно одолела «Серветт» (2:0).

    «Славия» Прага наверняка будет активно атаковать. Вацлав Юречка и его партнеры намерены добыть вторую победу в Лиге Европы.

    «Шериф»

    В своем чемпионате «Шериф» давно не имеет себе равных. Вот и сейчас команда делит 1-2 места с «Милсами», набрав 18 очков в 7 матчах.

    Отметим надежные тылы команды, давшие сбой лишь трижды в чемпионате. Да и с атакой порядок: 18 голов в 7 поединках.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела достаточно продуктивно. «Шериф» в родных стенах разгромил «Бельцы» (4:0).

    А вот старт в Лиге Европы команде не удался. Дома «Шериф» дал бой «Роме», однако в итоге уступил со счетом 1:2.

    И уж точно «Шериф» будет пытаться разжиться очками. Состав у команды крепкий, да и мотивация проявить себя в еврокубках огромная.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Славии» Прага предлагают — 1.45.

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    На викторию «Шерифа» дают — 7.80, ничья оценена — в 5.04.

    Чехи смотрятся монолитнее соперника, к тому же в родных стенах смотрятся весьма симпатично.

    Наш прогноз — Фора «Славии» Прага -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.55.

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    «Славия» Прага — «Шериф»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Пражская «Славия» уверенно переиграет «Шериф»
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