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    Продлит ли «Ференцварош» победную серию?

    «Фиорентина» — «Ференцварош». Ставка (к. 6.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет F, 5 октября 2023 года

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    «Ференцварош»
    В четверг, 5 октября итальянская «Фиорентина» на своём поле примет венгерский клуб «Ференцварош». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Фиорентина» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 05 Октября 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:00 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
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    «Фиорентина»

    Для «Фиорентины» новый сезон в Лиге конференций стартовал не с победы, как этого хотелось итальянскому болельщику. В 1-м туре «фиалки» сыграли вничью с бельгийским «Генком» (2:2). В составе «Фиорентины» дважды отличился Лука Раньери.

    К матчу с «Ференцварошом» итальянцы подходят с кадровыми проблемами: из-за травм не смогут сыграть Додо, Мига и Пероцци.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Ференцварош

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  • 1.454.807.00Бонус$9500
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    Все прогнозы на Лигу конференций

    В итальянской серии А «фиалки» знатно подтянулись к первой пятерке. В 7 турах «Фиорентина» одержала 4 победы, 2 матча завершила вничью и лишь 1 раз проиграла.

    В 7-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» разгромила «Кальяри» (3:0).

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» тоже подходит к матчу с «Фиорентиной» с травмированными футболистами: Халмай, Нгуен и Трао. Данное трио не сыграет во втором туре Лиги конференций.

    На данный момент выигрышная серия чемпиона Венгрии состоит из 10 матчей. В венгерском первенстве «Ференцварош» занимает 1 место с активом в 18 очков.

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    • Преимущество над конкурентом составляет 1 балл. К тому же у действующего чемпиона есть игра в запасе.

    В рамках 8-го тура внутреннего первенства «Ференцварош» разгромил на выезде команду МТК (6:1).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успех итальянской команды. На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью оценивают в 4.60, а победу «Ференцвароша» — за 6.40.

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    Прогноз: «Ференцварош» не будет отсиживаться в обороне в гостевой игре. Несмотря на статусность «Фиорентины». Наш риск — «Ференцварош» одержит победу.

    Ставка: Победа «Ференцвароша» с коэффициентом 6.40.

    Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.97.

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    «Фиорентина» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (6.40), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Ференцварош» победную серию?
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