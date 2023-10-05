«Фиорентина»
Для «Фиорентины» новый сезон в Лиге конференций стартовал не с победы, как этого хотелось итальянскому болельщику. В 1-м туре «фиалки» сыграли вничью с бельгийским «Генком» (2:2). В составе «Фиорентины» дважды отличился Лука Раньери.
К матчу с «Ференцварошом» итальянцы подходят с кадровыми проблемами: из-за травм не смогут сыграть Додо, Мига и Пероцци.
Коэффициенты матча Фиорентина — Ференцварош
Все прогнозы на Лигу конференций
В итальянской серии А «фиалки» знатно подтянулись к первой пятерке. В 7 турах «Фиорентина» одержала 4 победы, 2 матча завершила вничью и лишь 1 раз проиграла.
В 7-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» разгромила «Кальяри» (3:0).
«Ференцварош»
«Ференцварош» тоже подходит к матчу с «Фиорентиной» с травмированными футболистами: Халмай, Нгуен и Трао. Данное трио не сыграет во втором туре Лиги конференций.
На данный момент выигрышная серия чемпиона Венгрии состоит из 10 матчей. В венгерском первенстве «Ференцварош» занимает 1 место с активом в 18 очков.
Преимущество над конкурентом составляет 1 балл. К тому же у действующего чемпиона есть игра в запасе.
В рамках 8-го тура внутреннего первенства «Ференцварош» разгромил на выезде команду МТК (6:1).
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры уверены в успех итальянской команды. На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью оценивают в 4.60, а победу «Ференцвароша» — за 6.40.
Прогноз: «Ференцварош» не будет отсиживаться в обороне в гостевой игре. Несмотря на статусность «Фиорентины». Наш риск — «Ференцварош» одержит победу.
Ставка: Победа «Ференцвароша» с коэффициентом 6.40.
Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка.
Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.97.