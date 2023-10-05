В четверг, 5 октября итальянская «Фиорентина» на своём поле примет венгерский клуб «Ференцварош». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Фиорентина» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Для «Фиорентины» новый сезон в Лиге конференций стартовал не с победы, как этого хотелось итальянскому болельщику. В 1-м туре «фиалки» сыграли вничью с бельгийским «Генком» (2:2). В составе «Фиорентины» дважды отличился Лука Раньери.

К матчу с «Ференцварошом» итальянцы подходят с кадровыми проблемами: из-за травм не смогут сыграть Додо, Мига и Пероцци.

Коэффициенты матча Фиорентина — Ференцварош 1X2Новым игрокам 1.454.807.00Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

В итальянской серии А «фиалки» знатно подтянулись к первой пятерке. В 7 турах «Фиорентина» одержала 4 победы, 2 матча завершила вничью и лишь 1 раз проиграла.

В 7-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» разгромила «Кальяри» (3:0).

«Ференцварош»

«Ференцварош» тоже подходит к матчу с «Фиорентиной» с травмированными футболистами: Халмай, Нгуен и Трао. Данное трио не сыграет во втором туре Лиги конференций.

На данный момент выигрышная серия чемпиона Венгрии состоит из 10 матчей. В венгерском первенстве «Ференцварош» занимает 1 место с активом в 18 очков.

Преимущество над конкурентом составляет 1 балл. К тому же у действующего чемпиона есть игра в запасе.

В рамках 8-го тура внутреннего первенства «Ференцварош» разгромил на выезде команду МТК (6:1).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры уверены в успех итальянской команды. На победу «Фиорентины» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью оценивают в 4.60, а победу «Ференцвароша» — за 6.40.

Прогноз: «Ференцварош» не будет отсиживаться в обороне в гостевой игре. Несмотря на статусность «Фиорентины». Наш риск — «Ференцварош» одержит победу.

Ставка: Победа «Ференцвароша» с коэффициентом 6.40.

Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.97.