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    Смогут ли «волки» загрызть «Айнтрахт»?

    «Вольфсбург» — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Айнтрахт» Фр
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    Марио Гетце
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Сентября 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Вольфсбург»

    «Волки» являются крепкой командой, но стабильности и недостает. Нынешнее 7 место в таблице можно считать логичным.

    Главным бичом команды является реализация. Игроки «Вольфсбурга» забили всего лишь 7 мячей в 5 поединках Бундеслиги.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Айнтрахт Ф

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  • 2.103.603.60Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» потерпел поражение. На выезде «волки» с минимальным счетом уступили дортмундской «Боруссии».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Вольфсбург» — сугубо домашняя команда. «Волки» выиграли оба своих поединка в родных стенах, где действуют весьма агрессивно.

    Наверняка хозяева будут максимально активны в атаке. Меньше двух голов на своем поле «волки» не забивают.

    «Айнтрахт» Фр

    Эта команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы. Причем франкфуртцы пока не проиграли ни одного матча.

    Вот только победы даются команде с натугой. «Айнтрахт» Фр выиграл всего лишь однажды, да и то у новичка элиты «Дармштадта» (1:0).

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    • Свой предыдущий поединок команда провела бледно. «Айнтрахт» Фр дома не смог переиграть «Фрайбург» (0:0).

    До того франкфуртцы удачно стартовали на групповом этапе Лиги конференций. Дома команда обыграла шотландский «Абердин» (2:1).

    И уж наверняка «Айнтрахт» Фр не будет отсиживаться в тылах. К слову, оборона команды на данный момент является самой надежной в лиге, пропустив всего 3 мяча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Айнтрахта» Фр дают — 3.58, ничья оценена — в 3.70.

    «Волки» весьма сильны в родных стенах, к тому же соперник имеет серьезные проблемы с реализацией.

    Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.18.

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    «Вольфсбург» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «волки» загрызть «Айнтрахт»?
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