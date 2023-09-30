«Вольфсбург»
«Волки» являются крепкой командой, но стабильности и недостает. Нынешнее 7 место в таблице можно считать логичным.
Главным бичом команды является реализация. Игроки «Вольфсбурга» забили всего лишь 7 мячей в 5 поединках Бундеслиги.
Коэффициенты матча Вольфсбург — Айнтрахт Ф
В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» потерпел поражение. На выезде «волки» с минимальным счетом уступили дортмундской «Боруссии».
«Вольфсбург» — сугубо домашняя команда. «Волки» выиграли оба своих поединка в родных стенах, где действуют весьма агрессивно.
Наверняка хозяева будут максимально активны в атаке. Меньше двух голов на своем поле «волки» не забивают.
«Айнтрахт» Фр
Эта команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы. Причем франкфуртцы пока не проиграли ни одного матча.
Вот только победы даются команде с натугой. «Айнтрахт» Фр выиграл всего лишь однажды, да и то у новичка элиты «Дармштадта» (1:0).
Свой предыдущий поединок команда провела бледно. «Айнтрахт» Фр дома не смог переиграть «Фрайбург» (0:0).
До того франкфуртцы удачно стартовали на групповом этапе Лиги конференций. Дома команда обыграла шотландский «Абердин» (2:1).
И уж наверняка «Айнтрахт» Фр не будет отсиживаться в тылах. К слову, оборона команды на данный момент является самой надежной в лиге, пропустив всего 3 мяча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.15.
На викторию «Айнтрахта» Фр дают — 3.58, ничья оценена — в 3.70.
Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.18.