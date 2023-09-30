«Салернитана» сыграет на своем поле с «Интер» в рамках 7-го тура Серии А. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 21:45 мск. «Салернитана» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Команда провалилась на старте нынешнего сезона. «Салернитана» граничит с зоной вылета, занимая лишь 17-е место в таблице Серии А с 3 очками в активе.

«Салернитана» старается играть надежно в обороне, но не всегда получается. К примеру, в одном из последних матчей команда крупно уступила «Торино» (0:3), а матчем ранее проиграла «Лечче» (0:2). При этом у «Салернитаны» также есть проблемы и с результативностью.

Коэффициенты матча Салернитана — Интер 1X2Новым игрокам 7.904.801.43Бонус$9500

В матче последнего тура Серии А команда встречалась на выезде с «Эмполи», которому проиграла с минимальным счетом, пропустив в первом тайме.

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в шесть поединков при трех ничьих и трех поражениях, так что хозяевам будет сложно выстоять против фаворита.

«Интер»

«Черно-синие» стартовали в новом сезоне лучше не придумать. «Нерадзурри» одержали пять побед в шести матчах. «Змеи» смогли 15 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только три раза.

«Интер» лидирует в турнирной таблице. В настоящий момент миланская команда по дополнительным показателям опережает второй «Милан» и на два — третий «Ювентус».

Также коллектив из Милана стартовал в Лиге чемпионов, но выиграть там не смог. «Интер» на выезде сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», обменявшись забитыми мячами.

Поражение от «Сассуоло» (1:2) в прошлом туре прервало беспроигрышную серию коллектива в 11 поединках во всех турнирах при девяти победах и двух ничьих, так что гости, в целом, в хорошей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Салернитаны» оценивается в 7,10, ничья — в 4,70.

В трех из пяти последних матчей хозяев, у которых всего четыре гола в шести играх Серии А, по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,86.

Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет 1-й тайм и матч за 3,23, ведь гости, как фаворит, вполне способны установить победный счет еще к перерыву.