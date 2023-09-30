«Лечче» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 7-го тура Серии А. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 16:00 мск. «Лечче» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

«Лечче» приятно удивил своих болельщиков на старте сезона. Клуб регулярно набирает очки. Сами футболисты выходят на поле с огромным желанием. Заметно, что в раздевалке команды отличная атмосфера.

Клуб в шести турах Серии А набрал 11 очков. В активе южан три победы и две ничьи. Поражение пока только одно. Также команда добилась одной победы в матче Кубка Италии.

Коэффициенты матча Лечче — Наполи 1X2Новым игрокам 4.803.851.75Бонус$9500

До прошлого тура «Лечче» шел в зоне Лиги чемпионов, однако на этой неделе уступил на выезде «Ювентусу» (0:1), поэтому теперь занимает шестое место с отставанием в один балл от топ-4.

Все прогнозы на Серию А

До этой неудачи у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих, а значит у него хорошая форма.

«Наполи»

Действующий чемпион Италии начал защиту титула не очень успешно. В первых шести турах в активе команды из Неаполя три победы, две ничьи и одно поражение. «Наполи» 12 раз поразил ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

В итоге «адзурри» имеют в своем активе 11 очков. В настоящий момент неаполитанцы расположились только на пятой позиции в турнирной таблице. Они на один балл отстают от зоны Лиги чемпионов.

Также неаполитанский коллектив взял старт в Лиге чемпионов. В поединке первого тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого Света «маленькие ослы» на выезде переиграли португальскую «Брагу» (2:1).

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих, так что гости вполне могут потерять очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Лечче» оценивается в 4,32, ничья — в 3,74.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,94.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,84, поскольку в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.