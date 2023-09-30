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    Поднимется ли «Наполи» в топ-4?

    «Лечче» — «Наполи». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Серия А, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Наполи»
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    «Наполи» занимает 5-е место
    «Лечче» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 7-го тура Серии А. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 16:00 мск. «Лечче» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Сентября 2023 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 16:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Лечче»

    «Лечче» приятно удивил своих болельщиков на старте сезона. Клуб регулярно набирает очки. Сами футболисты выходят на поле с огромным желанием. Заметно, что в раздевалке команды отличная атмосфера.

    Клуб в шести турах Серии А набрал 11 очков. В активе южан три победы и две ничьи. Поражение пока только одно. Также команда добилась одной победы в матче Кубка Италии.

    Коэффициенты матча Лечче — Наполи

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    До прошлого тура «Лечче» шел в зоне Лиги чемпионов, однако на этой неделе уступил на выезде «Ювентусу» (0:1), поэтому теперь занимает шестое место с отставанием в один балл от топ-4.

    Все прогнозы на Серию А

    До этой неудачи у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих, а значит у него хорошая форма.

    «Наполи»

    Действующий чемпион Италии начал защиту титула не очень успешно. В первых шести турах в активе команды из Неаполя три победы, две ничьи и одно поражение. «Наполи» 12 раз поразил ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

    В итоге «адзурри» имеют в своем активе 11 очков. В настоящий момент неаполитанцы расположились только на пятой позиции в турнирной таблице. Они на один балл отстают от зоны Лиги чемпионов.

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    • Также неаполитанский коллектив взял старт в Лиге чемпионов. В поединке первого тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого Света «маленькие ослы» на выезде переиграли португальскую «Брагу» (2:1).

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих, так что гости вполне могут потерять очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Лечче» оценивается в 4,32, ничья — в 3,74.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,94.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,84, поскольку в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Лечче» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Наполи» в топ-4?
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