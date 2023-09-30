«Лечче»
«Лечче» приятно удивил своих болельщиков на старте сезона. Клуб регулярно набирает очки. Сами футболисты выходят на поле с огромным желанием. Заметно, что в раздевалке команды отличная атмосфера.
Клуб в шести турах Серии А набрал 11 очков. В активе южан три победы и две ничьи. Поражение пока только одно. Также команда добилась одной победы в матче Кубка Италии.
Коэффициенты матча Лечче — Наполи
До прошлого тура «Лечче» шел в зоне Лиги чемпионов, однако на этой неделе уступил на выезде «Ювентусу» (0:1), поэтому теперь занимает шестое место с отставанием в один балл от топ-4.
До этой неудачи у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих, а значит у него хорошая форма.
«Наполи»
Действующий чемпион Италии начал защиту титула не очень успешно. В первых шести турах в активе команды из Неаполя три победы, две ничьи и одно поражение. «Наполи» 12 раз поразил ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.
В итоге «адзурри» имеют в своем активе 11 очков. В настоящий момент неаполитанцы расположились только на пятой позиции в турнирной таблице. Они на один балл отстают от зоны Лиги чемпионов.
Также неаполитанский коллектив взял старт в Лиге чемпионов. В поединке первого тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого Света «маленькие ослы» на выезде переиграли португальскую «Брагу» (2:1).
В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих, так что гости вполне могут потерять очки.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Лечче» оценивается в 4,32, ничья — в 3,74.
В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,94.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,84, поскольку в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.