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    ПСЖ упрется в марсельские тылы

    ПСЖ — «Марсель». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Марсель»
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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 6-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. ПСЖ — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Сентября 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 21:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    Чемпион Франции стартовал в чемпионате не столь уверенно. ПСЖ в пяти первых турах набрал 8 очков и занимает скромное 5 место в таблице.

    Вот только с обороной у парижан все непросто. Да и вообще, летний исход звездных игроков не может не сказываться.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Марсель

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  • 1.624.405.20Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата парижане провалились. Дома ПСЖ потерпел обидно поражение от «Ниццы» (2:3).

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    А вот в Лиге чемпионов команда стартовала успешно. Парижане переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

    ПСЖ наверняка постарается вернуться на победный путь в чемпионате. Да и мотивация на матч с марсельцами явно будет максимальной.

    «Марсель»

    Эта команда наверняка постарается побороться за чемпионский титул. Вот только сейчас «Марсель» находится на 4 месте.

    Главной проблемой «Марселя» является слабая реализация. В пяти стартовых матчах Лиги 1 забито всего лишь 7 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Марсель» в Лиге Европы стартовал с выездной ничьей с «Аяксом» (3:3).

    Отставание от лидера «Монако» составляет всего 2 очка. Да и вообще, марсельцам давно пора реализоать свой высокий потенциал.

    И уж точно «Марсель» постарается зацепиться за очки. Да и Пьер-Эмерик Обамеянг пребывает в отличной форме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.74.

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    На викторию «Марселя» дают — 4.64, ничья оценена — в 4.45.

    Парижане не лучшим образом действуют в обороне, так что у гостей будут шансы на успех.

    Наш прогноз — Победа «Марселя» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.43.

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    ПСЖ — «Марсель»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. ПСЖ упрется в марсельские тылы
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