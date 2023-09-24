ПСЖ
Чемпион Франции стартовал в чемпионате не столь уверенно. ПСЖ в пяти первых турах набрал 8 очков и занимает скромное 5 место в таблице.
Вот только с обороной у парижан все непросто. Да и вообще, летний исход звездных игроков не может не сказываться.
Коэффициенты матча ПСЖ — Марсель
В предыдущем туре чемпионата парижане провалились. Дома ПСЖ потерпел обидно поражение от «Ниццы» (2:3).
А вот в Лиге чемпионов команда стартовала успешно. Парижане переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).
ПСЖ наверняка постарается вернуться на победный путь в чемпионате. Да и мотивация на матч с марсельцами явно будет максимальной.
«Марсель»
Эта команда наверняка постарается побороться за чемпионский титул. Вот только сейчас «Марсель» находится на 4 месте.
Главной проблемой «Марселя» является слабая реализация. В пяти стартовых матчах Лиги 1 забито всего лишь 7 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Марсель» в Лиге Европы стартовал с выездной ничьей с «Аяксом» (3:3).
Отставание от лидера «Монако» составляет всего 2 очка. Да и вообще, марсельцам давно пора реализоать свой высокий потенциал.
И уж точно «Марсель» постарается зацепиться за очки. Да и Пьер-Эмерик Обамеянг пребывает в отличной форме.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.74.
На викторию «Марселя» дают — 4.64, ничья оценена — в 4.45.
Парижане
Наш прогноз — Победа «Марселя» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.43.