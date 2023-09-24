ПСЖ сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 6-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. ПСЖ — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Чемпион Франции стартовал в чемпионате не столь уверенно. ПСЖ в пяти первых турах набрал 8 очков и занимает скромное 5 место в таблице.

Вот только с обороной у парижан все непросто. Да и вообще, летний исход звездных игроков не может не сказываться.

Коэффициенты матча ПСЖ — Марсель 1X2Новым игрокам 1.624.405.20Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата парижане провалились. Дома ПСЖ потерпел обидно поражение от «Ниццы» (2:3).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот в Лиге чемпионов команда стартовала успешно. Парижане переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

ПСЖ наверняка постарается вернуться на победный путь в чемпионате. Да и мотивация на матч с марсельцами явно будет максимальной.

«Марсель»

Эта команда наверняка постарается побороться за чемпионский титул. Вот только сейчас «Марсель» находится на 4 месте.

Главной проблемой «Марселя» является слабая реализация. В пяти стартовых матчах Лиги 1 забито всего лишь 7 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Марсель» в Лиге Европы стартовал с выездной ничьей с «Аяксом» (3:3).

Отставание от лидера «Монако» составляет всего 2 очка. Да и вообще, марсельцам давно пора реализоать свой высокий потенциал.

И уж точно «Марсель» постарается зацепиться за очки. Да и Пьер-Эмерик Обамеянг пребывает в отличной форме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.74.

На викторию «Марселя» дают — 4.64, ничья оценена — в 4.45.

Парижане не лучшим образом действуют в обороне , так что у гостей будут шансы на успех.

Наш прогноз — Победа «Марселя» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.43.