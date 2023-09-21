«Юнион» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Юнион» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион»

Старт в чемпионате Бельгии эта команда не может записать себе в актив. «Юнион» сейчас занимает 9 место в таблице.

Зато с атакой у команды складывается вполне неплохо. В шести сыгранных матчах игроки «Юниона» настреляли 10 мячей в ворота соперников.

В предыдущем туре чемпионата «Юнион» потерпел поражение. Дома команда досадным образом уступила «Генку» (0:2).

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До того команда не сумела одолеть «Антверпен» (2:2). Да и вообще, оборона частенько делает результативные ошибки.

«Юнион» явно будет максимально активно атаковать. Бельгийцы поднаторели в еврокубковых битвах, и постарается воспользоваться этим опытом.

«Тулуза»

«Тулуза» в чемпионате Франции считается середняком. Вот и старт нынешнего сезона проходит в подобном ритме — 13 место.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 5 турах игроки «Тулузы» забили всего лишь 5 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тулуза» не дала себя в обиду в Марселе (0:0).

А вот до того команда потеряла два важнейших очка. Дома ей не удалось переиграть скромный «Клермон» (2:2).

И уж точно «Тулуза» постарается дать бой бельгийцам. Вот только гости не выигрывают уже на протяжении четырех последних матчей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Юниона» предлагают — 2.12.

На викторию «Тулузы» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.71.

Бельгийцы смотрятся сильнее «Тулузы» , и наверняка будут действовать первым номером.

Наш прогноз — Победа «Юниона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.71.