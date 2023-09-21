«Юнион»
Старт в чемпионате Бельгии эта команда не может записать себе в актив. «Юнион» сейчас занимает 9 место в таблице.
Зато с атакой у команды складывается вполне неплохо. В шести сыгранных матчах игроки «Юниона» настреляли 10 мячей в ворота соперников.
В предыдущем туре чемпионата «Юнион» потерпел поражение. Дома команда досадным образом уступила «Генку» (0:2).
До того команда не сумела одолеть «Антверпен» (2:2). Да и вообще, оборона частенько делает результативные ошибки.
«Юнион» явно будет максимально активно атаковать. Бельгийцы поднаторели в еврокубковых битвах, и постарается воспользоваться этим опытом.
«Тулуза»
«Тулуза» в чемпионате Франции считается середняком. Вот и старт нынешнего сезона проходит в подобном ритме — 13 место.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 5 турах игроки «Тулузы» забили всего лишь 5 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тулуза» не дала себя в обиду в Марселе (0:0).
А вот до того команда потеряла два важнейших очка. Дома ей не удалось переиграть скромный «Клермон» (2:2).
И уж точно «Тулуза» постарается дать бой бельгийцам. Вот только гости не выигрывают уже на протяжении четырех последних матчей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Юниона» предлагают — 2.12.
На викторию «Тулузы» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.71.
Наш прогноз — Победа «Юниона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.71.