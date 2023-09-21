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    «Юнион» сломит сопротивление «Тулузы»

    «Юнион» — «Тулуза». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 сентября 2023 года

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    «Тулуза»
    «Юнион» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Юнион» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 21 Сентября 2023 года
    Юнион
  • Брюссель
    •  Юнион 19:45 Тулуза Тулуза
  • Лига Европы. Группа E
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    «Юнион»

    Старт в чемпионате Бельгии эта команда не может записать себе в актив. «Юнион» сейчас занимает 9 место в таблице.

    Зато с атакой у команды складывается вполне неплохо. В шести сыгранных матчах игроки «Юниона» настреляли 10 мячей в ворота соперников.

    В предыдущем туре чемпионата «Юнион» потерпел поражение. Дома команда досадным образом уступила «Генку» (0:2).

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    До того команда не сумела одолеть «Антверпен» (2:2). Да и вообще, оборона частенько делает результативные ошибки.

    «Юнион» явно будет максимально активно атаковать. Бельгийцы поднаторели в еврокубковых битвах, и постарается воспользоваться этим опытом.

    «Тулуза»

    «Тулуза» в чемпионате Франции считается середняком. Вот и старт нынешнего сезона проходит в подобном ритме — 13 место.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 5 турах игроки «Тулузы» забили всего лишь 5 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тулуза» не дала себя в обиду в Марселе (0:0).

    А вот до того команда потеряла два важнейших очка. Дома ей не удалось переиграть скромный «Клермон» (2:2).

    И уж точно «Тулуза» постарается дать бой бельгийцам. Вот только гости не выигрывают уже на протяжении четырех последних матчей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Юниона» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Тулузы» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.71.

    Бельгийцы смотрятся сильнее «Тулузы», и наверняка будут действовать первым номером.

    Наш прогноз — Победа «Юниона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.71.

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    «Юнион» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. «Юнион» сломит сопротивление «Тулузы»
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