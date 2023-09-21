В четверг, 21 сентября швейцарский «Лугано» на своём поле примет норвежский «Будё-Глимт». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Лугано» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лугано»

«Лугано» — бронзовый призёр чемпионата Шотландии. В еврокубках стартовал с 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

Участие во втором по значимости турире УЕФА не задалось. За выход в групповую стадию «Лугано» бился с бельгийским клубом «Сент-Жилуаз». В итоге это противостояние швейцарцы проиграли.

Первая игра прошла на выезде и завершилась поражением со счётом 0:2. В ответном футболисты «Лугано» сыграли лучше, пропустив лишь один гол (0:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В виде бонуса швейцарцы получили путёвку в групповой этап Лиги конференций. В квартете D «Лугано» сыграет с норвежским «Будё-Глимтом», турецким «Бешикатшем» и бельгийским «Брюгге».

В чемпионате Швейцарии «Лугано» идёт на 5-м месте. В активе команды 9 очков. От лидера «Цюриха» отставание составляет 3 пункта. В 6-м туре регулярного первенства «Лугано» уступил на выезде «Люцерну» (2:3).

«Будё-Глимт»

Норвежскому клубу не пришлось играть в Лиге Европы. Как вторая команда своего чемпионата — «Будё-Глимт» стартовал со 2-й стадии квалификации Лиги конференций.

Для того чтобы выйти в групповую стадию, норвежские футболисты прошли три отборочных раунда. В самом начале квалификации «Будё-Глимту» попался израильский клуб «Богемианс 1905» из Чехии (3:0 — выигрыш дома и 4:2 — победа в гостях).

Таким образом «Будё-Глимт» идёт в 3-й отборочный раунд турнира, где ему предстоит сразить армянский «Пюник» (3:0 — победа в гостях и 3:0 — победа дома).

Ну и главная битва за выход в основную сетку еврокубка -- в соперниках румынский «Сепсис» (5:4 — победа норвежцев). В этом противостоянии все решилось в дополнительное время.

В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» расположился на 2-м месте. В 2-м туре чемпионата команда обменялась голами с «Русенборгом» (1:1) и набрала 46 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе гостей. На победу «Лугано» можно поставить за 3.24, ничью оценивают в 3.80, а на победу «Будё-Глимт» — в 2.07.

Прогноз: «Будё-Глимт» сильный соперник. В прошлом розыгрыше команда уверенно играла против опытной «Ромы». Можно рискнуть и сделать выбор в пользу норвежцев.

Ставка: Победа «Будё-Глимта» с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.23.