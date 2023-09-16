«Интер» и «Милан» встретятся в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:00 мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А после трех туров, в которых набрал девять очков.

«Интер» — одна из всего лишь двух команд, которые пока ни разу не теряли очки на старте сезона.

Коэффициенты матча Интер — Милан 1X2Новым игрокам 2.133.553.50Бонус$9500

И уже сейчас можно сделать вывод, что «нерадзурри» будут бороться за Скудетто. Команда Симоне Индзаги очень мощно провела первые матчи.

Перед паузой на игры сборных «Интер» разнес на своем поле «Фиорентину» со счетом 4:0.

Кроме того, миланский клуб забил по два мяча «Монце» и «Кальяри», при этом тоже ни разу не пропустив.

Абсолютно лучшим игроком «Интера» на этом небольшом отрезке был Лаутаро Мартинес. Аргентинец забил пять мячей в трех матчах.

«Милан»

«Милан» тем временем находится на второй строчке, отставая от «Интера» только по дополнительным показателям.

«Россонери» благодаря классной работе на трансферном рынке, похоже, могут стать главным конкурентом «Интера» в борьбе за чемпионский титул.

Главный прогресс «Милана» связан с игрой в атаке. Так и не сумевший закрепиться в «Челси» Кристиан Пулишич теперь разрывает Серию А.

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Но главным героем «Милана» пока что можно назвать Оливье Жиру. 36-летний нападающий забил уже четыре мяча. Правда, есть опасение, что он пропустит дерби из-за повреждения голеностопа, полученнного в игре за сборную Франции.

«Милан» начал чемпионат с классных побед над «Болоньей» (2:0), «Торино» (4:1) и «Ромой» (2:1).

Из-за удаления в римском матче предстоящую встречу с «Интером» пропустит центральный защитник Фикайо Томори.

Прогноз и ставка

На «Интер» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Милана» — за 3.62.

Несмотря на результаты, «Милан» все-таки пока не может похвастаться такой же сбалансированной игрой, как у «Интера».

Команда Индзаги в этом плане пока находится на шаг впереди «россонери». И этот момент может стать ключевым в предстоящем матче.

Ставка — победа «Интера» за 2.23.

Майские победы «Интера» над «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов были в каком-то смысле показательными. Пиоли точно не из тех, кто способен удивить тренера «нерадзурри».

Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 1.97.