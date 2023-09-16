ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм» Деннис ШредерЛучшие из лучших: команда звезд баскетбольного ЧМ-2023 Марко ВерраттиНереализованное величие. Верратти мог стать одним из лучших полузащитников своего времени
    Все новости спорта

    «Интер» снова выиграет у «Милана»?

    «Интер» — «Милан». Ставка (к. 2.23) и прогноз на чемпионат Италии 16 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаутаро Мартинес
    «Интер» и «Милан» встретятся в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:00 мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Сентября 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 19:00 Милан Милан
  • Милан
    •

    «Интер»

    «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А после трех туров, в которых набрал девять очков.

    «Интер» — одна из всего лишь двух команд, которые пока ни разу не теряли очки на старте сезона.

    Коэффициенты матча Интер — Милан

    1X2Новым игрокам
  • 2.133.553.50Бонус$9500
    •

    И уже сейчас можно сделать вывод, что «нерадзурри» будут бороться за Скудетто. Команда Симоне Индзаги очень мощно провела первые матчи.

    Перед паузой на игры сборных «Интер» разнес на своем поле «Фиорентину» со счетом 4:0.

  • Что смотреть в сентябре: «Бавария» против «МЮ», «Ювентус» — «Лацио» и мадридское дерби
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в сентябре
  • 11/09/2023

    • Кроме того, миланский клуб забил по два мяча «Монце» и «Кальяри», при этом тоже ни разу не пропустив.

    Абсолютно лучшим игроком «Интера» на этом небольшом отрезке был Лаутаро Мартинес. Аргентинец забил пять мячей в трех матчах.

    «Милан»

    «Милан» тем временем находится на второй строчке, отставая от «Интера» только по дополнительным показателям.

    «Россонери» благодаря классной работе на трансферном рынке, похоже, могут стать главным конкурентом «Интера» в борьбе за чемпионский титул.

    Главный прогресс «Милана» связан с игрой в атаке. Так и не сумевший закрепиться в «Челси» Кристиан Пулишич теперь разрывает Серию А.

    Все прогнозы на Серию А

    Но главным героем «Милана» пока что можно назвать Оливье Жиру. 36-летний нападающий забил уже четыре мяча. Правда, есть опасение, что он пропустит дерби из-за повреждения голеностопа, полученнного в игре за сборную Франции.

    «Милан» начал чемпионат с классных побед над «Болоньей» (2:0), «Торино» (4:1) и «Ромой» (2:1).

    Из-за удаления в римском матче предстоящую встречу с «Интером» пропустит центральный защитник Фикайо Томори.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Милана» — за 3.62.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Несмотря на результаты, «Милан» все-таки пока не может похвастаться такой же сбалансированной игрой, как у «Интера».

    Команда Индзаги в этом плане пока находится на шаг впереди «россонери». И этот момент может стать ключевым в предстоящем матче.

    Ставка — победа «Интера» за 2.23.

    Майские победы «Интера» над «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов были в каком-то смысле показательными. Пиоли точно не из тех, кто способен удивить тренера «нерадзурри».

    Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Аддад Майя — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Саккари — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алашкерт — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Зиря — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ауда — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Таммека — Нарва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сочи — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» снова выиграет у «Милана»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры