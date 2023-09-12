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    Сможет ли Россия переиграть Катар?

    Катар — Россия. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Катар — Россия
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    Валерий Карпин
    12 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Катара и России. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск. Катар — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Сентября 2023 года
    Катар
  • Доха
    •  Катар 13:00 Россия Россия
  • Москва
    •

    Катар

    Катарская национальная команда уже успела провести один товарищеский матч в сентября. 7 числа сборная Катара в родных стенах принимала команду Кении, но уступила африканцам со счетом 1:2.

    До этого «бордовые» принимали участие в Золотом кубке Северной и Центральной Америки. На групповом этапе главная команда Катара сначала уступила Гаити (1:2), затем сыграла вничью с Гондурасом (1:1), а потом неожиданно переиграла Мексику (1:0).

    Коэффициенты матча Катар — Россия

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  • 3.203.252.30Бонус$9500
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    В итоге катарцы заняли второе место в турнирной таблице, пропустив вперед только мексиканцев, но на стадии плей-офф сразу же проиграли. В четвертьфинальной стадии турнира подопечные Карлуша Кейроша крупно уступили Панаме (0:4).

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    На домашнем чемпионате мира катарская дружина также провалилась. Она проиграла во всех трех матчах группового этапа и вылетела с Мундиаля без очков. Команда уступила Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2).

    Россия

    Сборная России продолжает быть отстраненной от международных матчей и лишь иногда собирается вместе, чтобы провести контрольные игры с не самыми сильными командами и напоминать о себе.

    Перед сентябрьским сборной, во время которого россияне уже сыграли вничью с олимпийской командой Египта (1:1), подопечные Валерия Карпина собирались вместе еще в марте. Тогда главная команда страны на выезде сыграла вничью с Ираном (1:1), но одолела Ирак (2:0).

    В 2022 году, уже после отстранения, национальная команда России также в товарищеских матчах переиграла Кыргызстан (2:1), но сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    • Таким образом, сейчас у российской сборной шестиматчевая серия без поражений. За это время команда дважды выиграла и четыре раза сыграла вничью, забив шесть мячей, а пропустив всего три.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Россию, коэффициент на победу которой равен 2,30.

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    Успех Катара оценивается в 3,20, ничья — в 3,25.

    Поставим на то, что сборная России очередной свой матч завершит вничью.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут забить друг другу.

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    Катар — Россия: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Россия переиграть Катар?
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