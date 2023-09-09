Андорра
Эта команда традиционно является поставщиком очков. Андорра на текущий момент набрала всего один балл.
Андоррцы в 4 матчах пропустили 7 мячей. Учитывая три забитых мяча, нынешняя квалификация может считаться не столь провальной.
Коэффициенты матча Андорра — Белоруссия
В предыдущем своем поединке команда потерпела неудачу. Андорра уступила сборной Израиля со счетом 1:2.
А вот до того команда дала бой сильным швейцарцам. Вот только в итоге андоррцы все равно проиграли (1:2).
Андорра уж точно постараются оказать достойное сопротивление белорусам. В родных стенах команда может взять очки.
Белоруссия
Эта команда переживает очередной сложный период. Белорусам не хватает пресловутой стабильности в игре.
В нынешнем отборочном цикле команда выступает неудачно. В 4 сыгранных матчах набрано только 3 очка.
Свой последний поединок команда провела удачно. Белоруссия сумела сломить сопротивление косоваров (2:1).
А вот до того белорусы уступили израильтянам (1:2). Отставание от 2 места составляет 5 очков, так что теоретически команда еще способна вскочить на него.
И уж точно белорусы обязаны исключительно побеждать. Иного им просто не остается, иначе очередной отборочный цикл будет провален.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Белоруссии предлагают — 1.90.
На викторию Андорры дают — 4.51, ничья оценена — в 3.34.
Белорусы, исходя из турнирной ситуации, обязаны исключительно побеждать, так что
Наш прогноз — Победа Белоруссии во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.