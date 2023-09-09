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    Белорусы дожмут карлика

    Андорра — Белоруссия. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 9 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Белоруссия
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    Сборная Белоруссии
    Андорра сыграет на своем поле с Белоруссией в рамках 5-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. Андорра — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 09 Сентября 2023 года
    Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 19:00 Белоруссия Белоруссия
  • Минск
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    Андорра

    Эта команда традиционно является поставщиком очков. Андорра на текущий момент набрала всего один балл.

    Андоррцы в 4 матчах пропустили 7 мячей. Учитывая три забитых мяча, нынешняя квалификация может считаться не столь провальной.

    Коэффициенты матча Андорра — Белоруссия

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    В предыдущем своем поединке команда потерпела неудачу. Андорра уступила сборной Израиля со счетом 1:2.

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    А вот до того команда дала бой сильным швейцарцам. Вот только в итоге андоррцы все равно проиграли (1:2).

    Андорра уж точно постараются оказать достойное сопротивление белорусам. В родных стенах команда может взять очки.

    Белоруссия

    Эта команда переживает очередной сложный период. Белорусам не хватает пресловутой стабильности в игре.

    В нынешнем отборочном цикле команда выступает неудачно. В 4 сыгранных матчах набрано только 3 очка.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Белоруссия сумела сломить сопротивление косоваров (2:1).

    А вот до того белорусы уступили израильтянам (1:2). Отставание от 2 места составляет 5 очков, так что теоретически команда еще способна вскочить на него.

    И уж точно белорусы обязаны исключительно побеждать. Иного им просто не остается, иначе очередной отборочный цикл будет провален.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Белоруссии предлагают — 1.90.

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    На викторию Андорры дают — 4.51, ничья оценена — в 3.34.

    Белорусы, исходя из турнирной ситуации, обязаны исключительно побеждать, так что ждем от них острых атак.

    Наш прогноз — Победа Белоруссии во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.

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