Андорра сыграет на своем поле с Белоруссией в рамках 5-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. Андорра — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

Эта команда традиционно является поставщиком очков. Андорра на текущий момент набрала всего один балл.

Андоррцы в 4 матчах пропустили 7 мячей. Учитывая три забитых мяча, нынешняя квалификация может считаться не столь провальной.

Коэффициенты матча Андорра — Белоруссия 1X2Новым игрокам 4.903.151.95Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда потерпела неудачу. Андорра уступила сборной Израиля со счетом 1:2.

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А вот до того команда дала бой сильным швейцарцам. Вот только в итоге андоррцы все равно проиграли (1:2).

Андорра уж точно постараются оказать достойное сопротивление белорусам. В родных стенах команда может взять очки.

Белоруссия

Эта команда переживает очередной сложный период. Белорусам не хватает пресловутой стабильности в игре.

В нынешнем отборочном цикле команда выступает неудачно. В 4 сыгранных матчах набрано только 3 очка.

Свой последний поединок команда провела удачно. Белоруссия сумела сломить сопротивление косоваров (2:1).

А вот до того белорусы уступили израильтянам (1:2). Отставание от 2 места составляет 5 очков, так что теоретически команда еще способна вскочить на него.

И уж точно белорусы обязаны исключительно побеждать. Иного им просто не остается, иначе очередной отборочный цикл будет провален.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Белоруссии предлагают — 1.90.

На викторию Андорры дают — 4.51, ничья оценена — в 3.34.

Белорусы, исходя из турнирной ситуации, обязаны исключительно побеждать, так что ждем от них острых атак .

Наш прогноз — Победа Белоруссии во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.