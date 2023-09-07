Египет (до 23 лет) сыграет на своем поле с Россией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:00 мск. Египет — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Египет

Эта команда редко играет в столь необычном кадровом сочетании. Олимпийская сборная Египта явно предстанет в обновленном виде.

Последний поединок Египет (до 23 лет) провел еще 2 года назад. Тогда команда минимально уступила бразильцам.

Вообще же, у египтян в составе нет звезд. Новых Салахов пока ожидать не приходится, да и отсутствие полноценной практики не идет в плюс.

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А вот пободаться с россиянами команде по силам. Да и вообще, соперник ведь также не обременен наличием официальных поединков.

Египет (до 23 лет) наверняка постарается сыграть как можно надежнее в обороне. Главным будет сдерживание атак россиян.

Россия

В виду отсутствия официальных поединков, сборная России удовлетворяется контрольными матчами. Валерию Карпину не позавидуешь, но состав нужно наигрывать.

Вот только проблем в игре команды еще немало. Да и в кадровом плане наставник россиян идет на многочисленные эксперименты.

Свой последний поединок команда провела удачно. Россия в контрольной встрече уверенно переиграла сборную Ирака (2:0).

Карпин на сентябрьский сбор вызвал 50 игроков. Среди них немало новых имен, так что с кадровым маневром у коуча сборной России полный ажур.

И уж точно Россия постарается добыть викторию. По именам россияне явно сильнее соперника, да и лидеры на месте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу России предлагают — 2.07.

На викторию Египта (до 23 лет) дают — 3.58, ничья оценена — в 3.42.

Россияне имеют довольно крепкий состав , к тому же вполне способны проявить себя многочисленные новички.

Наш прогноз — Победа России. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.