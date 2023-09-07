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    Команда Карпина обставит египтян

    Египет — Россия. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Египет — Россия
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    Валерий Карпин
    Египет (до 23 лет) сыграет на своем поле с Россией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:00 мск. Египет — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 08 Сентября 2023 года
    Египет
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    •  Египет 19:00 Эфиопия Эфиопия
  • Аддис-Абеба
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    Египет

    Эта команда редко играет в столь необычном кадровом сочетании. Олимпийская сборная Египта явно предстанет в обновленном виде.

    Последний поединок Египет (до 23 лет) провел еще 2 года назад. Тогда команда минимально уступила бразильцам.

    Вообще же, у египтян в составе нет звезд. Новых Салахов пока ожидать не приходится, да и отсутствие полноценной практики не идет в плюс.

    Все прогнозы на футбол

    А вот пободаться с россиянами команде по силам. Да и вообще, соперник ведь также не обременен наличием официальных поединков.

    Египет (до 23 лет) наверняка постарается сыграть как можно надежнее в обороне. Главным будет сдерживание атак россиян.

    Россия

    В виду отсутствия официальных поединков, сборная России удовлетворяется контрольными матчами. Валерию Карпину не позавидуешь, но состав нужно наигрывать.

    Вот только проблем в игре команды еще немало. Да и в кадровом плане наставник россиян идет на многочисленные эксперименты.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Россия в контрольной встрече уверенно переиграла сборную Ирака (2:0).

    Карпин на сентябрьский сбор вызвал 50 игроков. Среди них немало новых имен, так что с кадровым маневром у коуча сборной России полный ажур.

    И уж точно Россия постарается добыть викторию. По именам россияне явно сильнее соперника, да и лидеры на месте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу России предлагают — 2.07.

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    На викторию Египта (до 23 лет) дают — 3.58, ничья оценена — в 3.42.

    Россияне имеют довольно крепкий состав, к тому же вполне способны проявить себя многочисленные новички.

    Наш прогноз — Победа России. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.

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    Египет — Россия: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Команда Карпина обставит египтян
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