7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Чехии сыграет против сборной Албании. Игра начнется в 21:45 по мск. Чехия — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Сборная Чехии все никак не выстрелит. Очередное сильное поколение чехов пока не может дать нужного результата.

Правда, отбор на Евро чехи начали отлично. В трех стартовых турах набрано 7 очков, и Чехия лидирует в своей группе.

Коэффициенты матча Чехия — Албания 1X2Новым игрокам 1.553.957.20Бонус$9500

В своем последнем поединке сборная Чехии разгромила Черногорию (4:1) в товарищеской встрече. Как атака, так и оборона команды выглядят хорошо.

Все прогнозы на Евро-2024

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и одной ничьей, так что у него отличная форма.

Албания

«Горные орлы» не слишком удачно выступают на официальных турнирах. Из шести последних матчей только два завершились их победой, включая над Фарерами (3:1) в прошлой игре отбора на Евро-2024.

Перед этим Албания потерпела поражение от Польши (0:1) в выездном матче 1-го тура квалификации. После двух поединков команда занимает 2-е место в группе и отстает от соперника на один балл.

Албанцы выиграли два из трех матчей в квалификации на чемпионат Европы. За свою историю команда единожды участвовала в финальной части турнира — в 2016 году.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении, поэтому у балканцев, в целом, хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Чехию, коэффициент на победу которой равен 1,56. Успех Албании оценивается в 6,45, ничья — в 3,96.

В семи из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — Дания выиграет 1-й тайм и тотал больше 2,5 голов к перерыву за 2,20.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал Чехии больше 2,5 голов за 3,58, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева забивали больше 2,5 голов.