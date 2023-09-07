ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Семен Кошелев забил победный гол «Металлурга»«Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных Маурисио ПочеттиноЩедрые саудиты, эффект Месси и бардак в «Челси». Победители и неудачники летнего трансферного окна Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
    Все новости спорта

    Удержит ли Чехия лидерство в группе?

    Чехия — Албания. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 7 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную Албании Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Чехия — Албания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чехия — фаворит матча
    7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Чехии сыграет против сборной Албании. Игра начнется в 21:45 по мск. Чехия — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 07 Сентября 2023 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 21:45 Албания Албания
  • Тирана
    •

    Чехия

    Сборная Чехии все никак не выстрелит. Очередное сильное поколение чехов пока не может дать нужного результата.

    Правда, отбор на Евро чехи начали отлично. В трех стартовых турах набрано 7 очков, и Чехия лидирует в своей группе.

    Коэффициенты матча Чехия — Албания

    1X2Новым игрокам
  • 1.553.957.20Бонус$9500
    •

    В своем последнем поединке сборная Чехии разгромила Черногорию (4:1) в товарищеской встрече. Как атака, так и оборона команды выглядят хорошо.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и одной ничьей, так что у него отличная форма.

    Албания

    «Горные орлы» не слишком удачно выступают на официальных турнирах. Из шести последних матчей только два завершились их победой, включая над Фарерами (3:1) в прошлой игре отбора на Евро-2024.

    Перед этим Албания потерпела поражение от Польши (0:1) в выездном матче 1-го тура квалификации. После двух поединков команда занимает 2-е место в группе и отстает от соперника на один балл.

  • Надежда на Клоппа. За год до домашнего Евро сборная Германии находится в кризисе
  • Сборная Германии мечтает о том, чтобы Клопп поспешил ей на помощь, но тренер занят возрождением «Ливерпуля»
  • 26/06/2023

    • Албанцы выиграли два из трех матчей в квалификации на чемпионат Европы. За свою историю команда единожды участвовала в финальной части турнира — в 2016 году.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении, поэтому у балканцев, в целом, хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Чехию, коэффициент на победу которой равен 1,56. Успех Албании оценивается в 6,45, ничья — в 3,96.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В семи из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Дания выиграет 1-й тайм и тотал больше 2,5 голов к перерыву за 2,20.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал Чехии больше 2,5 голов за 3,58, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева забивали больше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Германия — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хоккайдо Консадоле Саппоро — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Токио — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Канада — Словения
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливия — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чехия — Албания: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Удержит ли Чехия лидерство в группе?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры