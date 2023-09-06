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    Мальта не оставит шансов Гибралтару

    Мальта — Гибралтар. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мальта — Гибралтар
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    Мальта
    Мальта сыграет на своем поле с Гибралтаром в рамках товарищеского поединка. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 21:00 мск. Мальта — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Сентября 2023 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 21:00 Гибралтар Гибралтар
  • Евро-2024. Квалификация. Группа B
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    Мальта

    Сборная встретится с Гибралтаром в рамках товарищеского поединка, подойдя не в лучшей форме. Мальта не блещет результатами, но в предстоящем матче команда выйдет на поле в качестве фаворита.

    Последний контрольный матч у Мальты состоялся 9 июня этого года. Сборная обыграла Люксенбург со счетом 1:0, забив единственный гол на 64-й минуте. Мальта точно не являлась фаворитом в этом противостоянии, но смогла сломить соперника.

    Коэффициенты матча Мальта — Гибралтар

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    Помимо этого, Мальта провалилась в квалификации Евро-2024. Сборная проиграла все 4 матча, не набрав ни одного очка. Стоит отметить, что Мальта забила только один гол за этот период в матче с Северной Македонией (1:2).

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    В предстоящей встрече команда будет настроена прервать неудачную серию и забить минимум пару голов. Гибралтар далек от своей оптимальной формы. Мальте должны помочь родные трибуны.

    Гибралтар

    Сборная, так же как и Мальта, провалилась на квалификации Евро-2024. Отличие в том, что у Гибралтара не было и шанса ни в одном матче, команда совсем не смогла показать хоть какое-то качество футбола.

    Примечательно, что во всех 4-х встречах в квалификации Гибралтар проиграл с одинаковым счетом 0:3, нанеся за этот период только 2 удара в створ ворот. К тому же, Гибралтар давным-давно не выигрывал на чужом поле.

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    • До квалификации сборная на своем поле обыграла Андорру (1:0) и Лихтенштейн (2:0) в рамках товарищеских поединков. В обоих матчах Гибралтар не являлся явным фаворитом, но все равно показал результат.

    Стоит отметить, что Гибралтар и Мальта уже встречались между собой в октябре 2020 года. В том матче Гибралтар всухую уступил сопернику со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Мальты предлагают — 1.52.

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    На викторию Гибралтара дают — 6.90, ничья оценена — в 4.00.

    Мальта сможет справиться с соперником на своем поле. Можно предположить, что команда начнет делать результат еще с 1-го тайма.

    Наш прогноз — Победа Мальты в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал Гибралтара 0.5 меньше за 1.90.

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    Мальта — Гибралтар: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.09.2023. Прогнозы на футбол. Мальта не оставит шансов Гибралтару
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