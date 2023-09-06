Мальта сыграет на своем поле с Гибралтаром в рамках товарищеского поединка. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 21:00 мск. Мальта — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

Сборная встретится с Гибралтаром в рамках товарищеского поединка, подойдя не в лучшей форме. Мальта не блещет результатами, но в предстоящем матче команда выйдет на поле в качестве фаворита.

Последний контрольный матч у Мальты состоялся 9 июня этого года. Сборная обыграла Люксенбург со счетом 1:0, забив единственный гол на 64-й минуте. Мальта точно не являлась фаворитом в этом противостоянии, но смогла сломить соперника.

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Помимо этого, Мальта провалилась в квалификации Евро-2024. Сборная проиграла все 4 матча, не набрав ни одного очка. Стоит отметить, что Мальта забила только один гол за этот период в матче с Северной Македонией (1:2).

Все прогнозы на футбол

В предстоящей встрече команда будет настроена прервать неудачную серию и забить минимум пару голов. Гибралтар далек от своей оптимальной формы. Мальте должны помочь родные трибуны.

Гибралтар

Сборная, так же как и Мальта, провалилась на квалификации Евро-2024. Отличие в том, что у Гибралтара не было и шанса ни в одном матче, команда совсем не смогла показать хоть какое-то качество футбола.

Примечательно, что во всех 4-х встречах в квалификации Гибралтар проиграл с одинаковым счетом 0:3, нанеся за этот период только 2 удара в створ ворот. К тому же, Гибралтар давным-давно не выигрывал на чужом поле.

До квалификации сборная на своем поле обыграла Андорру (1:0) и Лихтенштейн (2:0) в рамках товарищеских поединков. В обоих матчах Гибралтар не являлся явным фаворитом, но все равно показал результат.

Стоит отметить, что Гибралтар и Мальта уже встречались между собой в октябре 2020 года. В том матче Гибралтар всухую уступил сопернику со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Мальты предлагают — 1.52.

На викторию Гибралтара дают — 6.90, ничья оценена — в 4.00.

Мальта сможет справиться с соперником на своем поле. Можно предположить, что команда начнет делать результат еще с 1-го тайма.

Наш прогноз — Победа Мальты в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал Гибралтара 0.5 меньше за 1.90.