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    «Арсенал» нокаутирует «МЮ»?

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.52) и прогноз на чемпионат Англии 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
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    Габриэл Жезус
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Сентября 2023 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после трех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

    Старт «канониров» в новом сезоне, если судить по результатам, сложно назвать неудачным, однако впечатления от их игры в недавних матчах — так себе, если честно.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед

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    На прошлой неделе команда Микеля Артеты потеряла два очка в матче против конкретно буксовавшего на старте «Фулхэм» — 2:2.

    «Арсенал» здорово играл в атаке, но с обороной надо срочно что-то делать. Артета явно зря увлекся экспериментами, ломая наработки, благодаря которым команда в прошедшем сезоне заняла второе место.

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    Даже в победных матчах с «Ноттингем Форест» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0) было заметно, что «Арсенал» уязвим.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке, набрав в трех турах шесть очков.

    «Красные дьяволы» до сих пор тоже давали повод для критики после каждого матча. В том числе после недавней встречи с «Ноттингем Форест» (3:2).

    Несмотря на победу, это была настоящая нервотрепка для болельщиков «МЮ». Соперник забил два мяча уже через пять минут после стартового свистка.

    Команда Эрика тен Хага в итоге спасла игру, но такая драма в матче всего лишь против середняка явно говорит о том, что кое-кто, похоже, снова не готов к борьбе за чемпионский титул.

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  • 30/08/2023

    • Первый большой матч в сезоне «МЮ» провалил, проиграв две недели назад на поле «Тоттенхэма» со счетом 0:2. Важный момент: «шпоры» разобрался команду тен Хага даже без Гарри Кейна.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «МЮ» — за 4.60.

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    В прошлом сезоне команды провели два ярких матча, обменявшись домашними победами. «Арсенал» выиграл на своем поле 3:2, а «МЮ» — 3:1.

    После недавних матчей логично обойтись без ставок на исход. Обе команды пока заметно барахлят.

    Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.52.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.40.

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