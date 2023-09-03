Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после трех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

Старт «канониров» в новом сезоне, если судить по результатам, сложно назвать неудачным, однако впечатления от их игры в недавних матчах — так себе, если честно.

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На прошлой неделе команда Микеля Артеты потеряла два очка в матче против конкретно буксовавшего на старте «Фулхэм» — 2:2.

«Арсенал» здорово играл в атаке, но с обороной надо срочно что-то делать. Артета явно зря увлекся экспериментами, ломая наработки, благодаря которым команда в прошедшем сезоне заняла второе место.

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Даже в победных матчах с «Ноттингем Форест» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0) было заметно, что «Арсенал» уязвим.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке, набрав в трех турах шесть очков.

«Красные дьяволы» до сих пор тоже давали повод для критики после каждого матча. В том числе после недавней встречи с «Ноттингем Форест» (3:2).

Несмотря на победу, это была настоящая нервотрепка для болельщиков «МЮ». Соперник забил два мяча уже через пять минут после стартового свистка.

Команда Эрика тен Хага в итоге спасла игру, но такая драма в матче всего лишь против середняка явно говорит о том, что кое-кто, похоже, снова не готов к борьбе за чемпионский титул.

Первый большой матч в сезоне «МЮ» провалил, проиграв две недели назад на поле «Тоттенхэма» со счетом 0:2. Важный момент: «шпоры» разобрался команду тен Хага даже без Гарри Кейна.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «МЮ» — за 4.60.

В прошлом сезоне команды провели два ярких матча, обменявшись домашними победами. «Арсенал» выиграл на своем поле 3:2, а «МЮ» — 3:1.

После недавних матчей логично обойтись без ставок на исход. Обе команды пока заметно барахлят.

Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.52.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.40.