«Спарта» Прага сыграет на своем поле с «Динамо» Загреб в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Спарта» Прага — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» Прага

В первом матче на выезде «Спарта» Прага потерпела поражение со счетом 1:3. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

Как и соперник, «Спарта» сыграет в Лиге Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Обидчиком чемпиона Чехии в третьем раунде отбора стал датский «Копенгаген».

Пражская команда уже успела провести шесть матчей нового сезона чемпионата Чехии. Столичный коллектив добыл победу в пяти играх, а в одной сыграл вничью.

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что с такой формой сложно рассчитывать на успех.

«Динамо» Загреб

Победа со счетом 3:1 на своем поле в первом матче позволяет «Динамо» Загреб подойти к ответной игре с неплохим гандикапом. Поэтому ей хватит ничьей и поражения с минимальным счетом, чтобы выйти в групповой раунд.

Клуб выступает в Лиге Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Загребцы уже успели выиграть первый трофей в этом сезоне. Они взяли Суперкубок Хорватии, одолев «Хайдук» (1:0).

Чемпионат Хорватии команда начала с поражения, уступив тому же «Хайдуку» 1:2. Позже хозяева разгромили «Истру» (3:0), сыграли вничью с «Горицей» (0:0) и победили «Риеку» (2:1).

В восьми предыдущих поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при двух победах кряду в последних из них, так что у гостей явно больше шансов на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Спарту», коэффициент на победу которой равен 1,89. Успех «Динамо» Загреб оценивается в 4,08, ничья — в 3,60.

В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,95, ведь четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.