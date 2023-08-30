«Челси» сыграет на своем поле с «Уимблдоном» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Уимблдон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. Лондонцы сейчас находятся на 10 месте в турнирной таблице АПЛ.

«Челси» в трех турах набрал всего лишь 4 очка. Да и забивают лондонцы с натугой: 5 мячей в 3 поединках.

Коэффициенты матча Челси — Ноттингем Форест 1X2Новым игрокам 1.404.808.00Бонус$9500

Предыдущий тур чемпионата команда провела удачно. «Челси» учинил разгром новичку АПЛ «Лутону» (3:0).

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К слову, дубль в том поединке оформил Рахим Стерлинг. Причем обе голевых передачи на него выдал перспективный француз Мало Густо.

«Челси» наверняка предстанет не в оптимальном кадровом сочетании. Между тем, даже резервисты способны проявить себя наилучшим образом.

«Уимблдон»

«Уимблдон» сейчас представляет четвертый по силе английский дивизион. На текущий момент команда занимает 5 место в таблице.

В пяти стартовых турах чемпионата «Уимблдон» набрал 9 очков. Причем отставание от третьей позиции минимальное.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уимблдон» в родных стенах не сумел справиться с «Форест Грин» (1:1).

В нынешнем сезоне команда еще не знала горечи поражений. Да и в Кубке лиги «Уимблдон» способен выстрелить.

И уж точно «Уимблдон» будет действовать вторым номером. Между тем, шансы у ворот представителя АПЛ у команды точно будут.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.13.

На викторию «Уимблдона» дают — 21.00, ничья оценена — в 8.60.

Оборона «аристократов» не отличается сверхнадежностью , так что у «Уимблдона» явно будут шансы отличиться.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.