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    «Аристократы» забьют и… пропустят?!

    «Челси» — «Уимблдон». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Уимблдон»
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    Рахим Стерлинг
    «Челси» сыграет на своем поле с «Уимблдоном» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Уимблдон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Сентября 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Челси»

    Эта команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. Лондонцы сейчас находятся на 10 месте в турнирной таблице АПЛ.

    «Челси» в трех турах набрал всего лишь 4 очка. Да и забивают лондонцы с натугой: 5 мячей в 3 поединках.

    Коэффициенты матча Челси — Ноттингем Форест

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  • 1.404.808.00Бонус$9500
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    Предыдущий тур чемпионата команда провела удачно. «Челси» учинил разгром новичку АПЛ «Лутону» (3:0).

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    К слову, дубль в том поединке оформил Рахим Стерлинг. Причем обе голевых передачи на него выдал перспективный француз Мало Густо.

    «Челси» наверняка предстанет не в оптимальном кадровом сочетании. Между тем, даже резервисты способны проявить себя наилучшим образом.

    «Уимблдон»

    «Уимблдон» сейчас представляет четвертый по силе английский дивизион. На текущий момент команда занимает 5 место в таблице.

    В пяти стартовых турах чемпионата «Уимблдон» набрал 9 очков. Причем отставание от третьей позиции минимальное.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уимблдон» в родных стенах не сумел справиться с «Форест Грин» (1:1).

    В нынешнем сезоне команда еще не знала горечи поражений. Да и в Кубке лиги «Уимблдон» способен выстрелить.

    И уж точно «Уимблдон» будет действовать вторым номером. Между тем, шансы у ворот представителя АПЛ у команды точно будут.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.13.

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    На викторию «Уимблдона» дают — 21.00, ничья оценена — в 8.60.

    Оборона «аристократов» не отличается сверхнадежностью, так что у «Уимблдона» явно будут шансы отличиться.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.

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    «Челси» — «Уимблдон»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на футбол. «Аристократы» забьют и… пропустят?!
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