«Арсенал»
«Арсенал» — всего лишь один из трех клубов, которые еще не теряли очки в новой кампании. Этим также могут похвастаться «Брайтон» и «Манчестер Сити».
Однако первые матчи получились для «канониров» не самыми простыми, несмотря на то, что их соперниками были середняки АПЛ.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Фулхэм
В понедельник «Арсенал» одержал победу над «Кристал Пэлас» — 1:0. Автором единственного гола стал Мартин Эдегор, реализовавший пенальти.
При этом с 67-й минуты команда Микеля Артеты играла в меньшинстве после удаления японского защитника Такехиро Томиясу.
Не менее напряженной получилась домашняя встреча с «Ноттингем Форест» (2:1), несмотря на то, что в какой-то момент вице-чемпион Англии вел 2:0.
«Фулхэм»
«Фулхэм» набрал три очка по итогам двух предыдущих матчей и находится в таблице на 13-й строчке.
В первом туре «дачники» одержали гостевую победу над «Эвертоном» — 1:0. «Ириски», как обычно, показали максимально беззубую игру в атаке.
Вскоре после этого стало ясно, что «Эвертону» действительно стоит задуматься, поскольку «Брентфорд», по сути, просто деклассировал «Фулхэм», забив три безответных мяча.
Правда, сопернику чуть-чуть повезло. В середине второго тайма команда Марку Силвы осталась вдесятером — Тим Рим покинул поле после второй желтой карточки.
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 6.80, а победу «Фулхэма» — за 13.00.
Скорее всего, с третьей попытки «канониры» все-таки смогут выиграть с разницей более чем в один мяч.
«Брентфорд» четко показал, что оборона «Фулхэма» далеко не главный синоним надежности в лиге.
Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.39.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Арсенала» в обоих таймах за 1.77. Пора бы уже команде Артеты по-настоящему подтвердить статус главного конкурента «Ман Сити».