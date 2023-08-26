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    «Арсенал» устроит погром «Фулхэму»?

    «Арсенал» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.39) и прогноз на чемпионат Англии 26 августа 2023 года

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    Мартин Эдегор
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в третьем туре чемпионата Англии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Августа 2023 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 17:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Арсенал»

    «Арсенал» — всего лишь один из трех клубов, которые еще не теряли очки в новой кампании. Этим также могут похвастаться «Брайтон» и «Манчестер Сити».

    Однако первые матчи получились для «канониров» не самыми простыми, несмотря на то, что их соперниками были середняки АПЛ.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Фулхэм

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    В понедельник «Арсенал» одержал победу над «Кристал Пэлас» — 1:0. Автором единственного гола стал Мартин Эдегор, реализовавший пенальти.

    При этом с 67-й минуты команда Микеля Артеты играла в меньшинстве после удаления японского защитника Такехиро Томиясу.

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  • Вчера

    • Не менее напряженной получилась домашняя встреча с «Ноттингем Форест» (2:1), несмотря на то, что в какой-то момент вице-чемпион Англии вел 2:0.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» набрал три очка по итогам двух предыдущих матчей и находится в таблице на 13-й строчке.

    В первом туре «дачники» одержали гостевую победу над «Эвертоном» — 1:0. «Ириски», как обычно, показали максимально беззубую игру в атаке.

    Вскоре после этого стало ясно, что «Эвертону» действительно стоит задуматься, поскольку «Брентфорд», по сути, просто деклассировал «Фулхэм», забив три безответных мяча.

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    Правда, сопернику чуть-чуть повезло. В середине второго тайма команда Марку Силвы осталась вдесятером — Тим Рим покинул поле после второй желтой карточки.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 6.80, а победу «Фулхэма» — за 13.00.

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    Скорее всего, с третьей попытки «канониры» все-таки смогут выиграть с разницей более чем в один мяч.

    «Брентфорд» четко показал, что оборона «Фулхэма» далеко не главный синоним надежности в лиге.

    Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.39.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Арсенала» в обоих таймах за 1.77. Пора бы уже команде Артеты по-настоящему подтвердить статус главного конкурента «Ман Сити».

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    «Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» устроит погром «Фулхэму»?
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