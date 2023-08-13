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    «Хёугесунн» не сможет забить на поле соперника?

    «Волеренга» — «Хёугесунн». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 13 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Волеренга» — «Хёугесунн»
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    «Хёугесунн»
    В заключительном матче 18-го тура чемпионата Норвегии «Волеренга» дома сыграет с «Хёугесунном». Начало встречи — 13 августа в 20:15 по московскому времени. «Волеренга» — «Хёугесунн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Волеренга»

    Эта команда идет в зоне вылета, расположившись на предпоследней строчке в турнирной таблице. На счету «Волеренги» 16 сыгранных матчей и 14 набранных очков. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 21:29.

    В предыдущем туре «Волеренге» удалось победить впервые за 9 последних матчей в чемпионате. Триумф столичной команде принесла гостевая встреча против «Стрёмсгодсета», в которой «Богема» взяла верх со счетом 3:1.

    Эта победа стала для «Волеренги» четвертой в сезоне и третьей при игре в гостях. Команда в текущем сезоне в целом выступает лучше на чужом поле, набрав на выезде 11 из 14-ти очков.

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    А вот результаты на домашней арене оставляют желать лучшего. 7 поражений в 8-ми матчах это явно не то, чего ожидают болельщики от своей родной команды. Последние 5 матчей дома «Волеренга» проиграла с общей разницей мячей 4:13.

    «Хёугесунн»

    Клуб из одноименного города в этом сезоне не рассчитывает на высокие места. «Хёугесунн» набрал 18 очков в 17-ти матчах и сейчас занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

    Коллектив Ястена Гриндхауга проиграл 4 из 5-ти последних матча турнира. Единственные очки за этот период «Хёугесунн» заработал в матче 15-го тура против «Лиллестрёма» (1:0).

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    • В атаке у команды также все очень печально. «Хёугесунн» занимает второе место с конца по количеству забитых мячей в сезоне. Клуб из одноименного города 16 раз отличился в ворота соперника, пропустив при этом 25 голов в свои ворота.

    В четырех последних гостевых матчах «Хёугесунн» неизменно терпел поражения. За этот период коллектив Гриндхауга уступил таким командам, как «Мольде» (0:1), «Викинг» (0:2), «Будё-Глимт» (1:2) и «Сарпсборг» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают «Волеренгу» фаворитом данного противостояния. Победа хозяев поля оценивается с коэффициентом 1.67.

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    Поставить на триумф «Хёугесунна» можно с коэффициентом 4.90, ничья идет за 4.00.

    «Хёугесунн» в 9-ти гостевых матчах забил только 4 гола.

    Наш прогноз и ставка — ИТМ2 (0,5) с коэффициентом 2.50.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют (нет) за 2.10.

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    «Волеренга» — «Хёугесунн»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Хёугесунн» не сможет забить на поле соперника?
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