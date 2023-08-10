В четверг, 10 августа греческий «Арис» на своём поле сыграет против киевского «Динамо». Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:15 (мск). «Арис» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

«Арис» стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. А противостоял греческому клубу соперник «Арарат-Армения». В выездной встрече «Арис» разошёлся миром с армяинским визави (1:1).

Судьба путевки в 3-й раунд еврокубка решалась в греческом матче, его футболисты «Ариса» выиграли с минимальным счетом (1:0). Единственный и победный гол на 80-й минуте забил Фабиано.

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Новый сезон в чемпионате Греции еще не стартовал. Матч 1-го тура «Арис» сыграет 20 августа, это будет гостевая игра против ОФИ.

Все прогнозы на Лигу конференций

В летнее межсезонье «Арис» провел 5 товарищеских встреч: победил «Ахнас» (3:1) и «Маккаби» Хайфа (1:0), а также проиграл ЦСКА 1948 (0:2), «Ботеву» (0:1) и «Маккаби» Хайфа (1:4).

«Динамо» Киев

Позади два отборочных раунда, а киевское «Динамо» еще не играло в еврокубках сезона 2022/2023. Украинский клуб стартует с 3-й стадии квалификации Лиги конференций.

После 2-ух туров украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков из 6 возможных.

В стартовых турах чемпионата киевляне смогли выиграть у команд «Оболонь-Бровар» (4:2) и «Минай» (4:1).

А еще киевский клуб не знает, что такое проигрыш на протяжении 11 матчей, включая матчи чемпионата Украины и товарищеских игр.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Ариса» можно поставить за 3.07, ничью оценивают в 3.28. А на победу «Динамо» Киев — 2.34.

Прогноз: «Динамо» намерено продлить беспроигрышную серию в матче и с «Арисом». И это вполне реально, так как команда из Киева сейчас на ходу.

Ставка: Победа «Динамо» Киев с коэффициентом 2.34.

Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.