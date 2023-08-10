«Арис»
«Арис» стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. А противостоял греческому клубу соперник «Арарат-Армения». В выездной встрече «Арис» разошёлся миром с армяинским визави (1:1).
Судьба путевки в 3-й раунд еврокубка решалась в греческом матче, его футболисты «Ариса» выиграли с минимальным счетом (1:0). Единственный и победный гол на 80-й минуте забил Фабиано.
Коэффициенты матча Арис Салоники — Динамо К
Новый сезон в чемпионате Греции еще не стартовал. Матч 1-го тура «Арис» сыграет 20 августа, это будет гостевая игра против ОФИ.
Все прогнозы на Лигу конференций
В летнее межсезонье «Арис» провел 5 товарищеских встреч: победил «Ахнас» (3:1) и «Маккаби» Хайфа (1:0), а также проиграл ЦСКА 1948 (0:2), «Ботеву» (0:1) и «Маккаби» Хайфа (1:4).
«Динамо» Киев
Позади два отборочных раунда, а киевское «Динамо» еще не играло в еврокубках сезона 2022/2023. Украинский клуб стартует с 3-й стадии квалификации Лиги конференций.
После 2-ух туров украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков из 6 возможных.
В стартовых турах чемпионата киевляне смогли выиграть у команд «Оболонь-Бровар» (4:2) и «Минай» (4:1).
А еще киевский клуб не знает, что такое проигрыш на протяжении 11 матчей, включая матчи чемпионата Украины и товарищеских игр.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Ариса» можно поставить за 3.07, ничью оценивают в 3.28. А на победу «Динамо» Киев — 2.34.
Прогноз: «Динамо» намерено продлить беспроигрышную серию в матче и с «Арисом». И это вполне реально, так как команда из Киева сейчас на ходу.
Ставка: Победа «Динамо» Киев с коэффициентом 2.34.
Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.
Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.