«Копенгаген» сыграет на своем поле со «Спартой» Прага в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск. «Копенгаген» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

Команда уже прошла одну стадию квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде отбора ей удалось дважды обыграть исландский «Брейдаблик» с общим результатом 8:3.

В мае этого года «Копенгаген» стал чемпионом Дании, а уже в этом сезоне успешно стартовал. Он выиграла три первых матча в чемпионате страны, забив за этот период девять голов.

Вообще, команда проиграла только «Плюзени» (2:3) в последних 12-ти матчах, выиграв при этом 10 раз и только однажды сыграв вничью. «Копенгаген», очевидно, находится на ходу.

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На сегодня у коллектива 12-матчевая беспроигрышная серия при семи победах в последних из них, так что он пребывает в великолепной форме.

«Спарта» Прага

Коллектив из столицы Чехии только начинает выступления в еврокубках нового сезона. Пражская команда уже успела провести три матча в национальной лиге текущей кампании, которые выиграла.

«Красные» смогли стать чемпионами Чехии по итогам минувшего сезона. «Железная Спарта» только по дополнительным показателя опередила вторую пражскую «Славию». Обе команды набрали по 78 очков в 35 матчах.

В Кубке Чехии «Спарта» смогла добраться до финала, но там уступила той же «Славии» (0:2). А вот в товарищеских встречах межсезонья она ни разу не победила в трех играх.

Вот уже пять поединков кряду во всех турнирах клуб не знает поражений при трех победах кряду в последних из них, так что имеет неплохие шансы на успех в дуэли.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Копенгаген», коэффициент на победу которого равен 2,04. Успех «Спарты» оценивается в 3,50, ничья — в 3,60.

Хозяева выиграли семь последних матчей кряду.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Копенгаген» выиграет за 2,04.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,85, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.