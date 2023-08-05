«Янг Бойз»
Действующему чемпиону Швейцарии повезло с соперниками на старте нового сезона. «Янг Бойз» играл против новичков Суперлиги — «Лозанны» и «Ивердона» соответственно.
Однако набрать максимум очков в этих встречах «жёлто-черным» не удалось. Матч против «Лозанны» закончился трудовой победой «Янг Бойз» (2:1), а в игре против «Ивердона» в гостях клубу из Берна не удалось удержать победу (2:2).
Дерзкий новичок дважды отыгрывался по ходу встречи, а отобрать два очка у чемпионов помог гол Маурина, который был забит за 5 минут до окончания основного времени матча.
«Янг Бойз» в прошлом сезоне стал не только чемпионом страны, но и выиграл кубок Швейцарии. В финальном матче «жёлто-черные» обыграли «Лугано» (3:2).
«Винтертур»
Прошлый сезон эта команда завершала с четырьмя поражениями кряду. Однако это не помешало «Винтертуру» избежать вылета и занять предпоследнее, 9-е место в турнирной таблице, опередив «Сьон».
В межсезонье «Винтертур» сыграл шесть матчей и все из них выиграл. Интересно, что за этот отрезок клуб забил 22 гола и пропустил один мяч.
Старт нынешней кампании у команды из одноименного города не задался. Первый тур против «Люцерна» закончился без голов — 0:0, а во втором матче «Винтертур» разгромно уступил «Базелю» на выезде (2:5).
Во встрече против «красно-синих» гости выглядели вполне достойно, несмотря на итоговый разгромный результат. «Винтертур» даже открыл счет первым, а за 10 минут до окончания основного времени проигрывал с разницей в один мяч. Но еще два гола «Базеля» в компенсированные минуты окончательно убили интригу в матче.
Прогноз и ставки
«Янг Бойз» является очевидным фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев поля предлагают коэффициент 1.28.
Поставить на успех «Винтертура» можно с коэффициентом 9.00, ничья идет за 6.40.
Наш прогноз и ставка — ТБ (3,5) с коэффициентом 2.05.
Также предположим, что «Винтертур» не уступит с разгромным счетом во второй раз подряд. Еще один вариант ставки — Фора (+1,5) на «Винтертур» за 2.10.