«Жилина» сыграет на своем поле с «Гентом» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:00 мск. «Жилина» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жилина»

В первом поединке словаки уступили с разгромным счетом. В их воротах побывало пять мячей, на которые удалось ответить лишь одним.

После того команда стартовала в своем чемпионате. Причем сделала это «Жилина» вполне себе успешно, обыграв «Ружомберок» (3:1).

Коэффициенты матча Жилина — Гент 1X2Новым игрокам 7.104.601.43Бонус$9500

Отметим молодого форварда Энри Аддо. Ганец отличился дублем в последнем поединке, и вполне может стать главной ударной силой «Жилины».

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Наверняка словаки постараются отыграть гандикап в три мяча. Вот только пока непонятно, за счет чего «Жилина» сможет это сделать.

Словакам нужно исключительно атаковать. Правда, соперник слишком уж крепкий, да и собственные проблемы отнюдь не решены.

«Гент»

Эта команда также успешно стартовала в своем чемпионате. «Гент» в родных стенах переиграл «Кортрейк» (3:2).

В составе бельгийцев стоит отметить Гифта Орбана. Нигерийский форвард уже отличился голом в минувшем туре.

В первом поединке «Гент» фактически решил все вопросы относительно прохода в следующий раунд. Так что теперь бельгийцам можно особо не напрягаться.

Вероятно, тренерский штаб предоставит отдых нескольким ведущим исполнителям. Свой шанс получат некоторые запасные.

Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы. Плюс наверняка бельгийцы предстанут в несколько экспериментальном составе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Гента» предлагают — 1.43.

На викторию «Жилины» дают — 6.78, ничья оценена — в 4.75.

Бельгийцы на голову сильнее «Жилины» , и наверняка снова добудут уверенную викторию.

Наш прогноз — Фора «Гента» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.