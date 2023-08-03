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    «Гент» добьет словаков

    «Жилина» — «Гент». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Жилина» — «Гент»
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    «Гент»
    «Жилина» сыграет на своем поле с «Гентом» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:00 мск. «Жилина» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Жилина
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Жилина 21:00 Гент Гент
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Жилина»

    В первом поединке словаки уступили с разгромным счетом. В их воротах побывало пять мячей, на которые удалось ответить лишь одним.

    После того команда стартовала в своем чемпионате. Причем сделала это «Жилина» вполне себе успешно, обыграв «Ружомберок» (3:1).

    Коэффициенты матча Жилина — Гент

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  • 7.104.601.43Бонус$9500
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    Отметим молодого форварда Энри Аддо. Ганец отличился дублем в последнем поединке, и вполне может стать главной ударной силой «Жилины».

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    Наверняка словаки постараются отыграть гандикап в три мяча. Вот только пока непонятно, за счет чего «Жилина» сможет это сделать.

    Словакам нужно исключительно атаковать. Правда, соперник слишком уж крепкий, да и собственные проблемы отнюдь не решены.

    «Гент»

    Эта команда также успешно стартовала в своем чемпионате. «Гент» в родных стенах переиграл «Кортрейк» (3:2).

    В составе бельгийцев стоит отметить Гифта Орбана. Нигерийский форвард уже отличился голом в минувшем туре.

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    • В первом поединке «Гент» фактически решил все вопросы относительно прохода в следующий раунд. Так что теперь бельгийцам можно особо не напрягаться.

    Вероятно, тренерский штаб предоставит отдых нескольким ведущим исполнителям. Свой шанс получат некоторые запасные.

    Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы. Плюс наверняка бельгийцы предстанут в несколько экспериментальном составе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Гента» предлагают — 1.43.

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    На викторию «Жилины» дают — 6.78, ничья оценена — в 4.75.

    Бельгийцы на голову сильнее «Жилины», и наверняка снова добудут уверенную викторию.

    Наш прогноз — Фора «Гента» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.

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    «Жилина» — «Гент»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Гент» добьет словаков
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