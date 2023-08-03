«Жилина»
В первом поединке словаки уступили с разгромным счетом. В их воротах побывало пять мячей, на которые удалось ответить лишь одним.
После того команда стартовала в своем чемпионате. Причем сделала это «Жилина» вполне себе успешно, обыграв «Ружомберок» (3:1).
Коэффициенты матча Жилина — Гент
Отметим молодого форварда Энри Аддо. Ганец отличился дублем в последнем поединке, и вполне может стать главной ударной силой «Жилины».
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Наверняка словаки постараются отыграть гандикап в три мяча. Вот только пока непонятно, за счет чего «Жилина» сможет это сделать.
Словакам нужно исключительно атаковать. Правда, соперник слишком уж крепкий, да и собственные проблемы отнюдь не решены.
«Гент»
Эта команда также успешно стартовала в своем чемпионате. «Гент» в родных стенах переиграл «Кортрейк» (3:2).
В составе бельгийцев стоит отметить Гифта Орбана. Нигерийский форвард уже отличился голом в минувшем туре.
В первом поединке «Гент» фактически решил все вопросы относительно прохода в следующий раунд. Так что теперь бельгийцам можно особо не напрягаться.
Вероятно, тренерский штаб предоставит отдых нескольким ведущим исполнителям. Свой шанс получат некоторые запасные.
Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы. Плюс наверняка бельгийцы предстанут в несколько экспериментальном составе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Гента» предлагают — 1.43.
На викторию «Жилины» дают — 6.78, ничья оценена — в 4.75.
Наш прогноз — Фора «Гента» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.