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    «Наполи» — «Жирона». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Жирона»
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    Виктор Осимхен
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 августа, начало — в 19:30 мск. «Наполи» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 19:30 Жирона Жирона
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Наполи»

    «Наполи» провел прекрасный минувший сезон. Неаполитанцы наконец-то добыли вожделенное Скудетто, причем сделали это уверенно.

    Нынешним летом команда сыграла два контрольных матча. В них «Наполи» добыл одну победу при одной ничьей.

    Последний контрольный поединок завершился для команды викторией. Неаполитанцы разнесли в щепки оборону «Хатайспора» (4:0).

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    «Наполи» в летнее межсезонье выглядит вполне себе прилично. На месте и лидер атак команды Виктор Осимхен, на счету которого, к слову, дубль в последнем спарринге.

    Наверняка в этой встрече «Наполи» будет максимально активен в атаке. Забивать в составе чемпиона Италии точно есть кому.

    «Жирона»

    Каталонцы активно проводят контрольные поединки. «Жирона» в 4 спаррингах добыла три победы при одном паритете.

    Причем в двух последних спаррингах «Жирона» добыла победы. Последняя вышла натужной, ведь «Блэкберн» оказал серьезное сопротивление (3:2).

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    • Интересно, что до того команда переиграла «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Чувствуется, что «Жирона» набирает обороты и способна прибавлять еще.

    Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. Каталонцы мотивированы проверить свои силы на фоне сильнейшей команды Италии.

    Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, «Жирона» давно продемонстрировала свое умение действовать на контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Жироны» дают — 6.55, ничья оценена — в 3.96.

    Обе команды наверняка постараются проявить атакующую активность, стало быть, стоит ожидать голов от обоих соперников.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

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    «Наполи» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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