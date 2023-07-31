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    Команды снова поделят очки?

    «Курессааре» — «Таммека». Ставка (к. 3.85) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 31 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии
    Прогноз и ставки на «Курессааре» — «Таммека»
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    «Курессааре»
    В 21-м туре чемпионата Эстонии «Курассааре» сыграет на своем поле против «Таммеки». Начало матча — 31 июля в 19:45 по московскому времени. «Курессааре» — «Таммека»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 31 Июля 2023 года
    Курессааре
  • Курессааре
    •  Курессааре 19:45 Таммека Таммека
  • Тарту
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    «Курессааре»

    Команда является середняком в чемпионате Эстонии, занимая 6-е место в таблице из 10-и. «Курессааре» отстает от тройки лидеров на 6 баллов, и предстоящий матч с «Таммекой» — отличный шанс приблизиться к еврокубкам

    «Курессааре» довольно много пропускает, 32 гола за 20 матчей в нынешнем сезоне — это третий результат с конца таблицы. При этом, команда занимает 4-ю строчку по забитым — 23 гола, но это все равно довольно скромные показатели.

    В последних 5-и встречах у «Курессааре» два поражения, столько же побед и одна ничья. За этот период команда пропустила 8 голов при 7-и забитых. Можно заметить, что «Курессааре» не очень любит играть вничью, у команды всего 4 ничейных результата за весь сезон. Меньше только у «Нарвы» (1).

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    Нельзя не отметить то, что «Курессааре» безобразно играет на своем поле. Команда выиграла только два матча из 10-и домашних, при этом пропустив больше остальных при родных трибунах (22 мяча за 10 встреч).

    «Таммека»

    В нынешнем сезоне команда серьезно сдала позиции, находясь в зоне стыков. «Таммека» отстает от спасительной 8-й строчки на 5 баллов. Команда все еще не может найти свою игру.

    «Таммека» выиграла только 3 матча из 20-и в нынешнем сезоне, деля последнюю строчку с «Супер Новой» по этому показателю. К тому же, «Таммека» худшая в лиге по результативности — всего 15 голов за 20 встреч.

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    • До определенного момента команда шла хорошо, но в последнее время заметно просела. В последних 5-и матчах «Таммека» четырежды проиграла и лишь раз сыграла вничью. За этот период команда забила лишь два гола при 11-и пропущенных.

    «Таммека» и «Курессааре» уже встречались в нынешнем сезоне. В 15-м туре команды разошлись миром (0:0), так и не забив ни одного гола. Стоит отметить, что «Таммека» не нанесла ни одного удара в створ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Курессааре», коэффициент на победу которого равен 1.70. Успех «Таммеки» оценивается в 4.30, ничья — в 3.85.

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    В этом матче не так все однозначно. «Курессааре» отвратительно играет на своем поле, а «Таммеки» безобразно играет в целом. Можно предположить, что команды внова поделят очки.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.85.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.88.

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    «Курессааре» — «Таммека»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. Команды снова поделят очки?
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