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    Вернутся ли манкунианцы на победный путь?

    «Боруссия» Д — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 31 июля, начало — в 04:00 мск. «Боруссия» Д — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Июля 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 04:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д упустила реальный шанс завоевать Серебряную салатницу. В последнем туре дортмундцы фактически своими руками отдали титул «Баварии».

    Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Боруссия» Д добыла четыре виктории, половина из которых вышли крупными.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Боруссия Д

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  • 2.153.853.05Бонус$9500
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    Последний контрольный поединок завершился для команды викторией. Дортмундцы разнесли в щепки оборону «Сан-Диего Лойял» (6:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Боруссия» Д в летнее межсезонье выглядит вполне себе прилично. На месте и сильный ивуарийский форвард Себастьен Алле.

    Наверняка в этой встрече «Боруссия» Д не будет отсиживаться в тылах. Немцы мотивированы проверить свои силы на фоне крепкого оппонента.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы активно проводят контрольные поединки. Эрик тен Хаг пробует различные игровые сочетания.

    Вот только в двух последних спаррингах «Манчестер Юнайтед» уступил. И ладно бы, проиграть «Реалу» (0:2)?! Так ведь команда умудрилась потерпеть поражение от скромного «Рексема» (1:3)!

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    • Интересно, что до того команда тен Хага добыла 3 победы подряд. Причем соперники были вполне себе мощные — «Лидс», «Лион» и «Арсенал».

    Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. А в составе манкунианцев есть, кому забивать!

    Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Пора бы англичанам прибавлять, и не только в плане роста амбиций.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.17.

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    На викторию «Боруссии» Д дают — 3.08, ничья оценена — в 3.80.

    Манкунианцы наверняка сыграют с особой мотивацией, ведь матчи с немцами всегда считаются принципиальными.

    Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.65.

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    «Боруссия» Д — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. Вернутся ли манкунианцы на победный путь?
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