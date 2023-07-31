«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 31 июля, начало — в 04:00 мск. «Боруссия» Д — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д упустила реальный шанс завоевать Серебряную салатницу. В последнем туре дортмундцы фактически своими руками отдали титул «Баварии».

Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Боруссия» Д добыла четыре виктории, половина из которых вышли крупными.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 2.153.853.05Бонус$9500

Последний контрольный поединок завершился для команды викторией. Дортмундцы разнесли в щепки оборону «Сан-Диего Лойял» (6:0).

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«Боруссия» Д в летнее межсезонье выглядит вполне себе прилично. На месте и сильный ивуарийский форвард Себастьен Алле.

Наверняка в этой встрече «Боруссия» Д не будет отсиживаться в тылах. Немцы мотивированы проверить свои силы на фоне крепкого оппонента.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы активно проводят контрольные поединки. Эрик тен Хаг пробует различные игровые сочетания.

Вот только в двух последних спаррингах «Манчестер Юнайтед» уступил. И ладно бы, проиграть «Реалу» (0:2)?! Так ведь команда умудрилась потерпеть поражение от скромного «Рексема» (1:3)!

Интересно, что до того команда тен Хага добыла 3 победы подряд. Причем соперники были вполне себе мощные — «Лидс», «Лион» и «Арсенал».

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. А в составе манкунианцев есть, кому забивать!

Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Пора бы англичанам прибавлять, и не только в плане роста амбиций.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.17.

На викторию «Боруссии» Д дают — 3.08, ничья оценена — в 3.80.

Манкунианцы наверняка сыграют с особой мотивацией , ведь матчи с немцами всегда считаются принципиальными.

Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.65.