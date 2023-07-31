«Боруссия» Д
«Боруссия» Д упустила реальный шанс завоевать Серебряную салатницу. В последнем туре дортмундцы фактически своими руками отдали титул «Баварии».
Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Боруссия» Д добыла четыре виктории, половина из которых вышли крупными.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Боруссия Д
Последний контрольный поединок завершился для команды викторией. Дортмундцы разнесли в щепки оборону «Сан-Диего Лойял» (6:0).
«Боруссия» Д в летнее межсезонье выглядит вполне себе прилично. На месте и сильный ивуарийский форвард Себастьен Алле.
Наверняка в этой встрече «Боруссия» Д не будет отсиживаться в тылах. Немцы мотивированы проверить свои силы на фоне крепкого оппонента.
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы активно проводят контрольные поединки. Эрик тен Хаг пробует различные игровые сочетания.
Вот только в двух последних спаррингах «Манчестер Юнайтед» уступил. И ладно бы, проиграть «Реалу» (0:2)?! Так ведь команда умудрилась потерпеть поражение от скромного «Рексема» (1:3)!
Интересно, что до того команда тен Хага добыла 3 победы подряд. Причем соперники были вполне себе мощные — «Лидс», «Лион» и «Арсенал».
Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. А в составе манкунианцев есть, кому забивать!
Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Пора бы англичанам прибавлять, и не только в плане роста амбиций.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.17.
На викторию «Боруссии» Д дают — 3.08, ничья оценена — в 3.80.
Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.65.