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    «Сарпсборг» и «Хёугесунн» сыграют результативно

    «Сарпсборг» — «Хёугесунн». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 30 июля 2023 года

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    «Сарпсборг»
    «Сарпсборг» и «Хёугесунн» встретятся между собой в рамках 16-го тура чемпионата Норвегии. Начало матча — 30 июля в 18:00 по московскому времени. «Сарпсборг» — «Хёугесунн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сарпсборг»

    В последних матчах эта команда испытала ряд неудач. Три крайних тура закончились для «Сарпсборга» поражениями, а в середине июля клуб из одноименного города еще и вылетел из кубка Норвегии.

    Сейчас коллектив Стефана Биллборна занимает 8-ю строчку в турнирной таблице. «Сарпсборг» в текущей кампании одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и 6 раз проиграл.

    В 15-м туре эта команда потерпела крупнейшее поражение в сезоне. «Сарпсборг» отправился на выезд в Мольде, чтобы сыграть с действующими чемпионами из одноименного города.

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    Встреча закончилось разгромным поражением коллектива Биллборна со счетом 1:5. После первого тайма «Сарпсборг» проигрывал в один мяч (1:2), но в середине второй половины схватил удаление и провалился в обороне, пропустив три мяча подряд.

    «Хёугесунн»

    В прошлом туре «Хёугесунн» добыл пятую для себя победу в первенстве. Клуб из одноименного города с минимальным счетом переиграл крепкий «Лиллестрём» (1:0).

    Благодаря этой победе «Хёугесунн» поднялся на одну строчку в турнирной таблице и теперь занимает 11-е место. Всего на счету подопечных Ястена Гриндхауга 18 очков.

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    • «Хёугесунну» очень сложно даются голы на выезде. Эта команда забила лишь 3 мяча в гостях, проведя при этом 8 встреч.

    Самый эффективный выезд «Хёугесунна» пришелся на 9-й тур чемпионата Норвегии. 4 июня этот клуб переиграл «Стрёмсгодсет» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры не верят в гостей в предстоящем матче. На победу «Хёугесунна» предлагают коэффициент 5.90.

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    Успех «Сарпсборга» оценивается с коэффициентом 1.47, на ничью дают 4.90.

    В 10-ти последних матчах с участием «Сарпсборга» было забито не менее 3-х мячей за игру.

    Наш прогноз и ставка — ТБ (3,5) с коэффициентом 2.00.

    В 6-ти из 8-ми выездных матчах «Хёугесунн» не смог забить ни одного гола. Еще один вариант ставки — ИТМ2 (0,5) за 2.70.

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    «Сарпсборг» — «Хёугесунн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Сарпсборг» и «Хёугесунн» сыграют результативно
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