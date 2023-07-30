«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

У махачкалинцев амбиций громадье, вот только с уровнем игры не все так гладко. И стартовала команда неудачно, набрав лишь один зачетный пункт в двух стартовых турах.

Прежние проблемы в игре команды никуда не делись. Забивать «Динамо» Махачкала пока так и не научилось.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Выезд в Тулу завершился сухой ничьей с унылым «Арсеналом».

Прогнозы на ФНЛ

В прошлом сезоне «Динамо» Махачкала дважды переиграло кубанцев. Причем обе виктории получились с разницей в один мяч.

Нет сомнений, что динамовцы намерены добыть первую победу в сезоне. Честолюбивый Курбан Бердыев другой результат посчитает провалом.

«Кубань»

Эта команда также провалила старт первенства в первой лиге. «Кубань» доселе не набрала ни одного турнирного балла.

Да и с атакой дела обстоят не так, чтобы очень. Забит всего лишь один мяч в двух поединках, зато пропущено целых 4.

В предыдущем туре «Кубань» снова проиграла. Команда Александра Григоряна совершила неудачный вояж в Набережные Челны, пропустив там два сухих мяча от КАМАЗа.

Безусловно, в этом поединке краснодарцы постараются взять первые очки. Григорян знает, как выжимать максимум из имеющихся под рукой ресурсов.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут больше действовать от обороны. «Кубань» наверняка будет рассчитывать на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.79.

На викторию «Кубани» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.44.

Обе команды крайне недовольны своим неудачным стартом, так что должны прибавлять в плане реализации .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.