«Динамо» Махачкала
У махачкалинцев амбиций громадье, вот только с уровнем игры не все так гладко. И стартовала команда неудачно, набрав лишь один зачетный пункт в двух стартовых турах.
Прежние проблемы в игре команды никуда не делись. Забивать «Динамо» Махачкала пока так и не научилось.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Выезд в Тулу завершился сухой ничьей с унылым «Арсеналом».
В прошлом сезоне «Динамо» Махачкала дважды переиграло кубанцев. Причем обе виктории получились с разницей в один мяч.
Нет сомнений, что динамовцы намерены добыть первую победу в сезоне. Честолюбивый Курбан Бердыев другой результат посчитает провалом.
«Кубань»
Эта команда также провалила старт первенства в первой лиге. «Кубань» доселе не набрала ни одного турнирного балла.
Да и с атакой дела обстоят не так, чтобы очень. Забит всего лишь один мяч в двух поединках, зато пропущено целых 4.
В предыдущем туре «Кубань» снова проиграла. Команда Александра Григоряна совершила неудачный вояж в Набережные Челны, пропустив там два сухих мяча от КАМАЗа.
Безусловно, в этом поединке краснодарцы постараются взять первые очки. Григорян знает, как выжимать максимум из имеющихся под рукой ресурсов.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут больше действовать от обороны. «Кубань» наверняка будет рассчитывать на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.79.
На викторию «Кубани» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.44.
Обе команды крайне недовольны своим неудачным стартом, так что
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.28.