«Ювентус» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 июля, начало — в 05:30 мск. «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентусу» в прошлом чемпионате было крайне непросто ввиду снятий очков. Туринцы финишировали лишь на 7 месте в Серии А.

«Старая Сеньора» только начинает серию своих спаррингов. Да и кадровых изменений в команде немало, что также повлияет на игру туринцев.

Коэффициенты матча Ювентус — Милан 1X2Новым игрокам 2.603.502.60Бонус$9500

Пополнил состав «Ювентуса» Тимоти Веа. Американец наверняка постарается привнести в игру команды что-то новое.

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«Ювентус» давненько не обыгрывал миланцев. Последняя виктория над «россонери» случилась еще два с половиной года назад.

Наверняка в этой встрече «Ювентус» не будет отсиживаться в тылах. Туринцы постараются начать цикл контрольных матчей с победы.

«Милан»

Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. «Милан» занял итоговое 4 место в Серии А.

В новом сезоне миланцы предстанут в заметно обновленном виде. Например, в «Ньюкасл» перешел талантливый хавбек Сандро Тонали.

Вот и летнюю серию контрольных матчей команда начала не столь удачно. «Милан» в последнем своем поединке уступил мадридскому «Реалу» (2:3).

До того «россонери» разгромили скромный «Лумеззане» (7:0). Впрочем, делать выводы после таких побед не стоит.

Номинальные гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Миланцы постараются поднатореть в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.50.

На викторию «Милана» дают — 2.50, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке, плюс способны прибавить по ходу встречи .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.