«Ювентус»
«Ювентусу» в прошлом чемпионате было крайне непросто ввиду снятий очков. Туринцы финишировали лишь на 7 месте в Серии А.
«Старая Сеньора» только начинает серию своих спаррингов. Да и кадровых изменений в команде немало, что также повлияет на игру туринцев.
Коэффициенты матча Ювентус — Милан
Пополнил состав «Ювентуса» Тимоти Веа. Американец наверняка постарается привнести в игру команды что-то новое.
«Ювентус» давненько не обыгрывал миланцев. Последняя виктория над «россонери» случилась еще два с половиной года назад.
Наверняка в этой встрече «Ювентус» не будет отсиживаться в тылах. Туринцы постараются начать цикл контрольных матчей с победы.
«Милан»
Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. «Милан» занял итоговое 4 место в Серии А.
В новом сезоне миланцы предстанут в заметно обновленном виде. Например, в «Ньюкасл» перешел талантливый хавбек Сандро Тонали.
Вот и летнюю серию контрольных матчей команда начала не столь удачно. «Милан» в последнем своем поединке уступил мадридскому «Реалу» (2:3).
До того «россонери» разгромили скромный «Лумеззане» (7:0). Впрочем, делать выводы после таких побед не стоит.
Номинальные гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Миланцы постараются поднатореть в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.50.
На викторию «Милана» дают — 2.50, ничья оценена — в 3.40.
Обе команды явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке, плюс
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.