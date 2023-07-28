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    Голевой обмен после перерыва заказывали?!

    «Ювентус» — «Милан». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 июля, начало — в 05:30 мск. «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 28 Июля 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 05:30 Милан Милан
  • Милан
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    «Ювентус»

    «Ювентусу» в прошлом чемпионате было крайне непросто ввиду снятий очков. Туринцы финишировали лишь на 7 месте в Серии А.

    «Старая Сеньора» только начинает серию своих спаррингов. Да и кадровых изменений в команде немало, что также повлияет на игру туринцев.

    Коэффициенты матча Ювентус — Милан

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  • 2.603.502.60Бонус$9500
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    Пополнил состав «Ювентуса» Тимоти Веа. Американец наверняка постарается привнести в игру команды что-то новое.

    Все прогнозы на футбол

    «Ювентус» давненько не обыгрывал миланцев. Последняя виктория над «россонери» случилась еще два с половиной года назад.

    Наверняка в этой встрече «Ювентус» не будет отсиживаться в тылах. Туринцы постараются начать цикл контрольных матчей с победы.

    «Милан»

    Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. «Милан» занял итоговое 4 место в Серии А.

    В новом сезоне миланцы предстанут в заметно обновленном виде. Например, в «Ньюкасл» перешел талантливый хавбек Сандро Тонали.

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    • Вот и летнюю серию контрольных матчей команда начала не столь удачно. «Милан» в последнем своем поединке уступил мадридскому «Реалу» (2:3).

    До того «россонери» разгромили скромный «Лумеззане» (7:0). Впрочем, делать выводы после таких побед не стоит.

    Номинальные гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Миланцы постараются поднатореть в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Милана» дают — 2.50, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке, плюс способны прибавить по ходу встречи.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.

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    «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва заказывали?!
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